“Derecho de defensa”: vicepresidenta argentina Cristina Fernández expresa sus descargos frente a caso por corrupción

Doce años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos solicitó la Fiscalía de Argentina para la vicepresidenta, Cristina Fernández, responsabilizándola de un supuesto entramado ilegal para defraudar al Estado mediante la concesión de obras públicas en Santa Cruz.

En una transmisión por YouTube, Fernández hoy hizo sus descargos de estas acusaciones y defendió su legado y el de Néstor Kirchner.

La exgobernante apuntó contra el expresidente Mauricio Macri, acusando que junto a su sector “destruyeron” lo que ella y su marido construyeron.

“Durante doce años, doce años pudimos construir, donde piense como piense ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora y que se había vivido mejor que nunca hasta ese momento. Por eso pide el fiscal doce años. Son doce años del mejor gobierno que tuvo Argentina en las últimas décadas, el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos y lo digo con números (...). Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar y les quiero decir algo, si naciera veinte veces, veinte veces haría lo mismo”, sentenció en su exposición de hora y media.

En la presentación transmitida desde su despacho en el Senado, Fernández sostuvo que las acusaciones en su contra “son al revés de lo que decían y lo vimos a partir de testigos citados” por los propios fiscales en un juicio al que calificó de “ficción”.

El Ministerio Público estima en cerca de 40 millones de dólares la cantidad defrauda por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a exfuncionarios como el exministro Julio de Vido, para el que se han pedido diez años de cárcel.

La vicepresidenta no ha estado presente en esta parte del proceso, al quedar exenta por su actual cargo, pero desde Twitter anunció por sorpresa que pidió volver a declarar, asegurando que los fiscales “montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.

Posteriormente, la vicepresidente argentina volvió a utilizar su perfil en esta red social para señalar que se encuentra “ante un pelotón de fusilamiento mediático judicial” y no en un tribunal constitucional ya que le han impedido ejercer su derecho a la defensa frente “a cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación” al que asistió en mayor de 2019.

En ese sentido, anunció que utilizaría sus redes sociales para “demostrar” que le están prohibiendo hablar en el juicio tras “el obsceno guion que montaron los fiscales”.

Hoy cumplió con ese anuncio.

Está previsto que los alegatos finales de las defensas arranquen el 5 de septiembre y que la sentencia se conozca ya en diciembre. Sin embargo, un hipotético fallo condenatorio previsiblemente daría pie a una cadena de recursos y la sentencia podría no ser firme hasta dentro de varios años, lo que dejaría en suspenso tanto la inhabilitación como una posible entrada en prisión.