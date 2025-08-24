SUSCRÍBETE
Mundo

Derribo de un dron ucraniano causa incendio en planta nuclear rusa

La planta de energía informó que el fuego ya fue controlado y que no hubo decesos.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Imagen referencial.REUTERS/Maxim Shemetov Maxim Shemetov

Un incendio tuvo lugar en la Planta de Energía Nuclear de Kursk, Rusia, luego de que la defensa aérea de ese país derribara un dron ucraniano que sobrevolaba la zona y que éste al caer detonara dañando el transformador auxiliar.

Según reportó la propia planta nuclear, en declaraciones recogidas por Deutsche Welle, el siniestro “fue extinguido por los equipos anti incendios”.

Por otro lado, la planta ubicada en un sector fronterizo con Ucrania aseguró que “la radiación en el sitio industrial de la PEN de Kursk (planta nuclear) y la zona alrededor no ha cambiado y corresponde a los niveles naturales”.

De acuerdo con la misma fuente, no se reportaron decesos a raíz del incendio.

Autoridades rusas citadas por Europa Press sostuvieron que la unidad tres de la central se descargó al 50%, pero que actualmente funciona con normalidad. La unidad cuatro, en tanto, estaría bajo “mantenimiento programado” y las primeras dos unidades operan sin generar energía.

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Madre del cabo David Florido tras captura de reos fugados: “Poco le duró la libertad a ese zángano”

En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

La Parva asegura que avalancha fue causada por ingreso de esquiadores a zona prohibida

