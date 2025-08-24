Derribo de un dron ucraniano causa incendio en planta nuclear rusa

Un incendio tuvo lugar en la Planta de Energía Nuclear de Kursk, Rusia, luego de que la defensa aérea de ese país derribara un dron ucraniano que sobrevolaba la zona y que éste al caer detonara dañando el transformador auxiliar.

Según reportó la propia planta nuclear, en declaraciones recogidas por Deutsche Welle, el siniestro “fue extinguido por los equipos anti incendios”.

Por otro lado, la planta ubicada en un sector fronterizo con Ucrania aseguró que “la radiación en el sitio industrial de la PEN de Kursk (planta nuclear) y la zona alrededor no ha cambiado y corresponde a los niveles naturales”.

De acuerdo con la misma fuente, no se reportaron decesos a raíz del incendio.

Autoridades rusas citadas por Europa Press sostuvieron que la unidad tres de la central se descargó al 50%, pero que actualmente funciona con normalidad. La unidad cuatro, en tanto, estaría bajo “mantenimiento programado” y las primeras dos unidades operan sin generar energía.