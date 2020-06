Desde el presidente de Honduras hasta un reconocido activista ambiental del Amazonas: La larga lista de conocidos personajes que se han contagiado de coronavirus (XIII)

El mundo entró a una fase “peligrosa”, advirtió el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) para alertar sobre los riesgos del desconfinamiento que están llevando adelante algunos países, en medio de la pandemia del coronavirus que cada día aumenta más sus cifras de contagiados. De acuerdo a las últimas estimaciones de la Universidad Johns Hopkins, en el mundo han habido más de 8.5 millones de personas afectadas con el virus.

En Chile, en tanto, hay más de 231 mil diagnosticados -según el reporte del viernes del Minsal- ubicándose en el lugar número nueve de los países más golpeados por el Covid-19, de acuerdo al ranking hecho por esa casa de estudios de Maryland, Estados Unidos.

De la región sudamericana, sin embargo, Brasil es la nación con más contagios. De hecho, tras actualizar ayer su reporte, se consolidó como el segundo país en el mundo con más Covid-positivos, después de Estados Unidos y muy por sobre Rusia, que ocupa el tercer puesto.

En ese país sudamericano se encuentra justamente Jorge Jesus, el entrenador del Flamengo, quien pasó un susto en marzo cuando dio positivo por Covid-19 pese a no tener ningún síntoma. En una segunda prueba, sin embargo, el portugués -que dirige al equipo de Río de Janeiro- arrojó negativo y, en una tercera, se confirmó que el técnico no era portador del virus. “Estoy feliz y agradecido por el afecto, el apoyo y la preocupación por mi salud. Sigo orando por todos los afectados”, dijo en esa oportunidad.

Ayer se conoció además el fallecimiento de un icónico líder amazónico brasileño por causa del coronavirus: El cacique Paulinho Paiacã, quien ganó reconocimiento mundial por su lucha contra la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte en los años 80. La muerte de este “guardián de la Amazonía”, puso de manifiesto la dramática situación que enfrentan las comunidades indígenas frente al avance de la pandemia.

Luego de que se confirmara su deceso, el fundador de Planeta Amazonía, Gert-Peter Bruch manifestó: “Estaba muy adelantado a su tiempo. Hemos perdido un guía de mucho valor”. La Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil, sostuvo, en tanto, que “su legado deja en la historia y en la vida de los pueblos una construcción de mucha fuerza”.

También en el continente americano, esta semana el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cuyo país ya suma cerca de 10 mil contagios, dio positivo en el test por coronavirus. A través de una videoconferencia, el Mandatario de 51 años explicó que presentó algunos malestares durante el fin de semana pasado y que decidió, por este motivo, someterse a un PCR junto a su esposa. Tras confirmarse el diagnóstico, precisó que solo había tenido síntomas leves hasta ese momento y que continuaría sus labores mediante teletrabajo. Sin embargo, al día siguiente se informó que fue internado en el Hospital Militar de la capital por una neumonía, aunque se advirtió que “su estado general de salud es bueno”.

Me han indicado reposo, algo que también es mental”, dijo el miércoles la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, luego de que se confirmara que se había contagiado de Covid-19. Aunque se encuentra con muy pocos síntomas, la exestrecha colaboradora de Mauricio Macri aseguró que “estoy bien, cuidada, controlada, aislada como corresponde y cumpliendo con todo lo que dice el médico”. Su intervención -sin activar la cámara- se dio durante la presentación virtual del libro de Gabriel Sánchez Zinny, exministro de Educación durante su gestión en la capital trasandina, que se encontraba programada desde antes que padeciera la enfermedad.

Ayer viernes, en tanto, otra confirmación de contagio causó impacto en Argentina. Pasadas las 13.00 horas, la actriz y humorista transgénero trasandina Lizy Tagliani contó a través de sus redes sociales que había dado positivo en coronavirus tras someterse al examen. A través de su cuenta de Twitter, la además conductora de Telefe, aseguró: “por suerte me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios. Gracias a todos por su amor incondicional. No tengo ningún síntoma... Les pido unos minutos, quiero procesar esto y contesto todo”. Más tarde, y entre lágrimas, manifestó que “la angustia es inevitable (...) El hecho de sentirme responsable de que puedo ser causante de que alguien por mi culpa se haya contagiado por mí es muy estresante”.

En Chile, en tanto, el miércoles pasado se confirmó que la intendenta de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto Ramírez, y el seremi de gobierno en esa región, Ignacio Pinto, salieron positivos al test de Covid-19. La autoridad se encontraba en cuarentena en su domicilio desde el martes 16 de junio en “buenas condiciones”. El seremi, en tanto, informó que “estoy con algunos síntomas, pero en buenas condiciones de salud. Agradezco profundamente a todos los que se han preocupado por mi salud y la de mi familia”. Ambos se encuentran realizando sus labores a través del teletrabajo.

El martes pasado, una sesión de la Cámara de Diputados, el parlamentario de la UDI Patricio Melero informó de una lamentable noticia: “Parto mis palabras comunicando el sensible fallecimiento del alcalde de Tiltil, don Nelson Orellana, quien ha fallecido hace pocos minutos de una intervención quirúrgica de la cual no pudo reponerse”. El jefe comunal había sido diagnosticado con coronavirus semanas antes aunque se encontraba sin mayores problemas a causa de la enfermedad. Sin embargo, el jueves 11 de junio fue trasladado de urgencia en helicóptero hasta la Clínica Las Condes donde estuvo internado hasta su fallecimiento. De acuerdo al parte médico, Orellana murió por una disección aórtica y no afectado por el coronavirus.