Desde la primera dama de Ucrania hasta un joven actor de Broadway: La larga lista de conocidos personajes que se han contagiado de coronavirus (XII)

Aunque recientes estudios señalan que al parecer el coronavirus está perdiendo potencia, lo cierto es que a nivel global, y de acuerdo a los últimos reportes, más de 7.5 millones de personas se han contagiado. Y la cifra sube cada día más.

En Italia, por ejemplo, especialistas médicos han señalado que el virus “ya no existe clínicamente” y que la fuerza que tenía hace dos meses “no es la misma que la que tiene hoy”. Esa misma teoría es compartida en Estados Unidos: desde el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh creen que la potencia del Covid-19 “está disminuida” y que los contagios que no ocurren con la misma facilidad que en un comienzo.

Pese a esto, los reportes globales todos los días indican un aumento en los números de casos y también en los de fallecidos. La semana pasada se conoció la muerte del actor y cantante estadounidese Chris Trousdale, quien a sus 34 años sufrió complicaciones derivadas del coronavirus, por lo cual debió ser ingresado de urgencia a un hospital en California. “Fue una luz para muchos y será extrañado por su familia, amigos y fanáticos de todo el mundo”, dice el último post en su cuenta de Instagram donde se pide respetar la privacidad de sus cercanos, pero llaman a hacer una donación en su honor en la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales. El actor fue integrante de la exboyband Dream Street, actuó en algunas series de Disney Channel y tuvo una prolifera carrera como actor juvenil en algunas obras de Broadway. Una de las últimas publicaciones en redes sociales de Trousdale -quien hubiera estado de cumpleaños el 11 de junio- fue a propósito del Lives Black Matter, el movimiento que reivindica el respeto hacia los afrodescendientes en Estados Unidos.

La también actriz Indira Varma, de 46 años, reveló hace algún tiempo que había contraído el virus. Sin embargo, aseguró que si bien estuvo en cama y que la sensación “no era agradable”, no tuvo mayores complicaciones. Varma es recordada por su papel de Ellaria Sand en la exitosa serie Game of Thrones. Al momento de contagiarse, la británica -de origen indio- se encontraba realizando un proyecto nuevo de teatro junto a Emilia Clarke, el cual debió ser suspendido por la crisis sanitaria mundial.

Ayer viernes, otro caso fue dado a conocer: la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, esposa del presidente Volodimir Zelenski, dio positivo en su test de Covid-19 por lo cual inició un tratamiento médico y aislamiento. En un mensaje en Instagram, aseguró sin embargo, que “se siente bien” y que estará apartada de su familia “para no ponerlos en peligro”. De acuerdo al diario ucraniano Kyiv Post, tanto el presidente como sus hijos han arrojado negativo en el examen, y se indica también que no está claro como la primera dama pudo haber contraído la enfermedad, ya que según aseguró ella misma, siguió todas las recomendaciones de cuarentena y de sanidad indicadas por el gobierno. No obstante, Zelenska subrayó la importancia de seguir las directrices de las autoridades al pie de la letra y hacer uso de la mascarilla en lugares públicos como un “símbolo de respeto hacia los demás”.

De quien también se conoció que había contraído la enfermedad es del candidato presidencial de República Dominicana Luis Abinader. El líder del Partido Revolucionario Moderno, informó el jueves pasado que se sometió a las pruebas que acostumbra a hacerse de manera frecuente, y que una de ellas salió positivo. “Tengo Covid-19 y estoy tomando todas las medidas recomendadas por los médicos para cuidar a los demás. Gracias a Dios, ellos proyectan una recuperación rápida, ya que no soy un paciente de alto riesgo”, dijo en un breve discurso, en el que además aclaró que seguirá comunicado a través de redes sociales y que el contagio pudo haberse dado en una de las “Rutas Solidarias” que comenzó a hacer por todo el país para llevar medicamentos, materiales de protección y de salud en medio de la pandemia.

Ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg. (Foto: Agencia Uno)

En la tarde de ese mismo jueves se comunicó que el recién asumido ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, había resultado positivo en el test de coronavirus, con lo cual se convirtió en el tercer secretario de Estado chileno en padecer de la enfermedad. Por ese motivo, desde su cartera informaron que el ministro iniciaría una licencia médica por 14 días, al tiempo que aseguraron que no había sido contacto estrecho del Presidente Sebastián Piñera, pese a haber compartido reuniones durante los últimos días. Desde su confinamiento, el extitular de Vivienda contó que “recibí la noticia que no es la mejor de todas. Afortunadamente, no he tenido ningún síntoma. El examen lo practiqué porque se requiere de una acción preventiva y normalmente eso se está efectuando a quienes estamos en contacto con muchas personas”.