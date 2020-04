Desde Pink a la esposa de Justin Trudeau: La larga lista de conocidos personajes que se han contagiado de coronavirus (III)

Son varios los personajes reconocidos a nivel mundial que ya han hecho una misma confesión en sus redes sociales: haber dado positivo en el examen para diagnosticar el Covid-19, el virus que ya lleva más de un millón y medio de contagios a escala global y cerca de 90 mil muertos.

Según expertos, se trata de la peor crisis mundial de las últimas décadas y, para el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, es lo más grave que ha ocurrido en el planeta desde la creación del organismo hace 75 años. Dentro de ese contexto, nadie ha quedado exento.

El miércoles se confirmó que el actor Allen Garfield, conocido por su aparición en las películas Nashville, Cotton Club y Superdetective en Hollywood II, falleció a los 80 años por Covid-19. La información fue revelada por quien fuera su compañera de reparto, Ronne Blakley, quien envió condolencias a su familia a través de su cuenta de Facebook. El actor murió en una casa de reposo en Los Angeles, donde vivía tras haber sufrido varios accidentes cerebrovasculares hace algunos años.

A mediados de marzo se conoció que la esposa del primer ministro de Canadá Justin Trudeau, Sophié Grégoire Trudeau, había arrojado positivo en el examen de Covid-19 tras regresar de un viaje a Londres.

El diagnóstico obligó a que, tanto ella como su marido, permanecieran en cuarentena y evitar, así, una mayor propagación del virus. Afortunadamente, dos semanas después, publicó este mensaje en su cuenta de Facebook para revelar que se había curado: “Quería darles noticias: me siento mucho mejor y recibí un informe positivo de salud de mi médico (...) Creo firmemente que la ciencia y la compasión nos ayudarán a superar esta crisis. Para lograrlo, tenemos que escuchar y seguir los protocolos de salud y quedarnos en casa por ahora”.

Rachel Matthews. Foto:AP

Por esa misma fecha, la actriz Rachel Matthews contó sobre su situación. En su Instagram la voz de Honeymaren en Frozen 2, señaló que en ese momento no tenía información certera, pero que debido a su diagnóstico positivo permanecería en cuarentena. "Ahora es el momento de ser inteligentes y responsables. ¡Cuidemos el uno del otro!”, dijo.

El 29 de marzo pasado, el polémico dueño de los Knicks de Nueva York y de los Rangers de Nueva York, James Dolan de 64 años, anunció que también dio positivo en coronavirus. A través de un comunicado se indicó que el ejecutivo contaba con algunos síntomas, por lo que se sometió a aislamiento. Pese a esto, continuó supervisando las operaciones comerciales “con total normalidad”.

Nueva York se ha convertido en el estado de Estados Unidos más golpeado por causa del coronavirus. De acuerdo a los últimos reportes, a la fecha hay más de 5.500 muertes en esa ciudad.

Hace algunos días, la cantante Pink utilizó su cuenta de Instagram para contar lo siguiente: “Dos semanas atrás, mi hijo de tres años, Jameson, y yo, presentamos síntomas de Covid-19. Afortunadamente, nuestro médico de atención primaria tenía acceso a los test y dimos positivo. Mi familia ya estaba confinada en casa y continuamos así las dos últimas semanas siguiendo las instrucciones de nuestro médico. Hace unos pocos días nos hicieron otra prueba y afortunadamente dio negativo”.

En una conversación en directo por esa red social entre la cantante y Jen Pastiloff, Pink aseguró que “hubo noches en que lloré y nunca he rezado más en mi vida. Pensé en que nos dijeron que nuestros hijos estarían bien, pero eso no está garantizado. No hay nadie a salvo de esto".

John Taylor. Foto:AP

Quien utilizó esa misma aplicación fue el bajista de Duran Duran, John Taylor. En un post publicado el domingo pasado, el músico señaló que tuvo la suerte de tener un caso leve de coronavirus. “Después de una semana mas o menos, de lo que describiría como una ‘gripe turbocargada’, me comencé a sentir bien”, dijo. Por otra parte, si bien reconoció que esta pandemia genera una “enorme cantidad de miedo”, envió un mensaje de esperanza: “mi corazón está con todos los que han tenido que lidiar con la pérdida y el dolor de verdad. Pero quiero hacerles saber que este virus no siempre es asesino y que podemos y venceremos esta cosa”.

Después de varios días sufriendo las consecuencias del coronavuris, el guionista chileno Sebastián Arrau, radicado en Miami, está recuperado. En conversación con La Tercera, el autor de Machos y Matriarcas -entre otras producciones televisivas- sostuvo que ya se encuentra mejor y que salió de “la pesadilla". Antes de que confirmara su diagnóstico, Arrau había estado en Nueva York y Madrid, dos ciudades que han registrado una alta cantidad de contagios, por lo cual no ha podido definir el lugar donde comenzó todo. Sin embargo, sus síntomas comenzaron al regresar a Florida, cuando empezó con escalofríos, fiebre y una gran deshidratación.