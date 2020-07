Desde Prince Royce hasta “mano de piedra” Durán: La larga lista de conocidos personajes que se han contagiado de coronavirus (XV)

Una larga lista de celebridades, políticos y deportistas, entre otras figuras mundiales, han sido afectados por el coronavirus desde que se confirmara el primer caso en China hace siete meses. Y, conforme al aumento de diagnósticos, cada vez más personas dan a conocer que padecieron -o padecen- el virus que ya ha cobrado la vida de más de 520 mil personas en todo el planeta y que suma más de 10 millones de casos confirmados.

Es por esto que en los más de 200 días que van desde que se descubrió el virus, las autoridades sanitarias de la gran mayoría de los países y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han realizado reiterados llamados a tomar medidas, a mantener una distancia social y respetar el confinamiento en los lugares decretados.

Aun así, esta semana varias personas revelaron que se encuentran contagiados o que sufrieron la enfermedad. Uno de ellos fue el multicampeón de boxeo panameño, Roberto ‘Mano de piedra’ Durán, de 69 años, quien el jueves pasado dejó el hospital donde estaba internado tras ser diagnotiscado con Covid-19. “Hoy con el favor de Dios, regresé a casa después de batallar contra el virus (...) fue una pelea de campeonato mundial que pude ganar en equipo”, dijo ese día a través de sus redes sociales. En ese video se le ve en una silla de ruedas, con mascarilla y rodeado de médicos y enfermeras que aplauden su recuperación. Mientras le da las gracias al equipo sanitario, Durán les dice: “yo seré un excampeón mundial, pero ustedes son los verdaderos campeones de la vida”.

Quien también se contagió fue el ministro de la Presidencia de Bolivia, Yerko Núñez. El jueves pasado la titular de Salud altiplánica, Eidy Roca, dio la información, pero aseguró que el secretario de Estado se encuentra “estable” y que permanece debidamente aislado según indica el protocolo sanitario. Desde que se declaró la emergencia, Núñez había estado trasladándose -al igual que otros ministros- por diferentes regiones para otorgar ayuda humanitaria a las familias más afectadas.

El viernes pasado, además, el cantante neoyorkino de ascendencia dominicana, Prince Royce, reveló que salió positivo al virus y que comenzó a sentir los primeros síntomas hace dos semanas. El bachatero contó que tuvo fuertes dolores de cabeza y fiebre por sobre los 38,5º, por lo que decidió someterse al test, pero solo por “responsabilidad, ya que pensó que saldría negativo. “Les comparto esto hoy para pedirles de corazón que por favor no bajemos la guardia. Este virus es real y podemos estar contagiando a los demás sin siquiera saber que lo tenemos”, dijo.

Foto: Captura de video.

Ese mismo viernes, y través de un video publicado en redes sociales, el futbolista chileno Igor Lichnovsky reveló que dio positivo a un examen para detectar el virus. “El día de ayer me confirmaron que he dado positivo en el examen de Covid-19. Gracias a Dios soy asintomático, mi familia no fue contagiada del virus, así que se encuentran bien y sin novedad”, expresó el defensor del Cruz Azul de México. Por este motivo, el zaguero deberá permanecer en cuarentena para evitar contagiar a más personas.

El jueves 2 de julio un lamentable hecho se informó en Perú: el líder indígena Santiago Manuin, defensor de la Amazonía de ese país y que en 1994 recibió el premio Reina Sofía, murió en el hospital de Lambayeque tras ser diagnosticado con Covid-19. Una de sus hijas, Luz Angélica, comentó en una entrevista radial que en el recinto médico “pensaron que solo era una gripe, pero después empeoró”. Además, manifestó su indignación y acusó que “el gobierno se olvidó de nosotros”. La Coordinadora de DD.HH. aseguró que el caso de Manuin “no debe repetirse. El Estado debe desplegar todos sus esfuerzos en atender a los pueblos indígenas”. El Ministerio de Cultura, en tanto, señaló a través de Twitter que “lamentamos el fallecimiento del líder del pueblo Awajún y Wampis, quien se dedicó a la protección de la Amazonía y a la promoción de los derechos de las comunidades nativas de la selva”.

El caso de Ossandón

El pasado 18 de mayo, el senador RN Manuel José Ossandón reveló que había contraído el virus pero que no tenía síntomas, por lo que continuaría trabajando pero desde su casa. Tras recuperarse de ese episodio, y casi un mes y medio después el parlamentario fue noticia por el mismo hecho: En sus redes sociales señaló que “con sorpresa y preocupación he recibido la noticia de que nuevamente he contraído Covid-19″. Por este motivo fue internado en la Clínica Santa María debido a que esta vez sí presentó molestias. “En esta oportunidad los síntomas son mucho más complejos. Estoy muy preocupado porque, si esto me pasó a mí, de contagiarme por segunda oportunidad, igualmente le puede pasar a muchos chilenos y chilenas”.

Consultado sobre este hecho, el ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que la posibilidad de que un paciente se vuelva a contagiar con el virus es “bajísima”, por lo que la situación que afecta a Ossandón “sería algo inédito y digno de una publicación científica”.