Desde un actor de Lost hasta el matemático “más mágico del mundo”: La larga lista de conocidos personajes que se han contagiado de coronavirus (V)

Poco más de cuatro meses han pasado desde que se confirmara el primer caso de coronavirus en el mundo. Y, aunque aún no hay claridad de quién es el paciente cero y existan varias teorías al respecto, lo cierto es que personas de todos los continentes se han visto afectados. A esta fecha, de hecho, Estados Unidos es el país con más contagios y China -donde se originó todo- ya queda más abajo de los listados oficiales.

De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, Nueva York es el estado más golpeado de Estados Unidos. Precisamente, uno de los que contrajo el virus ahí fue Daniel Dae Kim, el actor coreano conocido por interpretar a Jin-Soo Kwon en la exitosa serie de 2004 Lost, y quien actualmente participa en el remake de Hawaii Five-0. En un video de 10 minutos publicado en su cuenta de Instagram, el actor -que ya se encuentra recuperado- contó desde Honolulu que si bien no tenía grandes síntomas, notó algunos malestares que lo hicieron querer someterse al testeo.

El país del norte ha tenido que enfrentar una gran cantidad de fallecimientos por causa de Covid-19. Una de las últimas fue la de Donald Kennedy, ex presidente de la Universidad de Stanford, de la Administración de Alimentos y Drogas de ese país (FDA por sus siglas en inglés), y además ex editor en jefe de la prestigiosa revista científica Science. El neurobiólogo de 88 años -reconocido por su gran sentido del humor, fuerte dedicación a sus estudiantes y su permanente interés de hacer divulgación científica- falleció en el centro de reposo en el que se encontraba desde hace dos años. En una reciente publicación, Science cuenta que en su periodo a cargo de la revista elaboró controvertidas editoriales: “Y no era su naturaleza equivocarse”. Además, se enfrentó a poderosos políticos asegurando que ignoraban evidencia si es que esto no favorecía el resultado que necesitaban. George W. Bush fue uno de sus apuntados.

El mundo de las ciencias lamentó otra muerte en los últimos días. A sus 83 años, el brillante matemático británico, John Horton Conway, murió en Nueva Jersey por complicaciones con el coronavirus. El exprofesor de Cambridge -creador del “juego de la vida", un simulador en el que se recrean procesos que ocurren en la vida- vivió grandes momentos de inspiración que generaron que sus descubrimientos traspasaran las barreras de la ciencia y llegaran a miles de personas. Uno de sus colegas, sir Michael Atiyah, lo describió, de hecho, “como el matemático más mágico del mundo”.

El 13 de abril pasado, el músico y actor gallego Esteban Yañez publicó en su Instagram y Twitter, que sus cuentas pasarían a estar dedicadas para “demostrar cuanto tantísimo puede llegar el Covid-19 a mermar las habilidades cognitivas del doliente”. Pocos días después de eso, sin embargo, y sin ninguna publicación más, murió afectado por el virus. Aunque solo tenía 35 años, el actor de Pratos combinados -que lo hizo ser conocido en España- tenía antecedentes médicos previos.

Una dramática situación se encuentra viviendo el arquero italiano del Atalanta, Marco Sportiello, quien ha marcado en tres oportunidades positivo en coronavirus, a pesar de que su primer diagnóstico se confirmó hace más de un mes, en el que ha debido pasar en cuarentena. Su caso es especial: es el único portador del Covid-19 al interior de su equipo y nunca ha sentido los síntomas. Esto pese a que no estuvo presente en el encuentro ante el Valencia de España -por la Champions League- que fue catalogado como la “bomba biológica” que propagó la enfermedad hasta Lombardía, una de las regiones más afectadas de Italia. En el partido de vuelta, el arquero habría contraído el virus.

Aunque aún no lo confirma, el guitarrista de Radiohead, Ed O’Brien, aseguró tener algunos de los síntomas relacionados con el coronavirus, como la pérdida del gusto y olfato desde hace unos diez días. “No te puedes hacer el test a menos que seas anciano”, dijo el músico de 51 años, pero que pese a eso se encuentra haciendo cuarentena alejado de su familia en Gales. “Para alguien como yo, esto es solo una fuerte gripe. No estoy en ningún tipo de riesgo”, agregó.