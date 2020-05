Desde un famoso mago de Las Vegas hasta el vicepresidente del Senado: La larga lista de conocidos personajes que se han contagiado de coronavirus (VIII)

Los confirmados con coronavirus a nivel mundial van a llegar a los cinco millones de personas. Si bien ya hay más de 1.5 millones que se han recuperado, ayer se confirmó que la cifra de muertos superó las 300 mil víctimas. En Chile, en tanto, se bordean los 40 mil positivos, con una mayor preponderancia de casos en la capital.

Por este motivo es que cada vez es más común tener un caso cercano que se encuentre padeciendo el virus. Y al mismo tiempo, personas conocidas del acontecer nacional también confirman sus contagios.

Ese es el caso del senador socialista Rabindranath Quinteros de 76 años. El vicepresidente del Senado confirmó ayer en un comunicado que se encuentra en aislamiento luego de que se le diera el diagnóstico que lo convirtió en el primer parlamentario chileno en esta situación. Se sometió al examen de PCR tras haber acudido a una reunión con el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda, lugar donde se encendieron las alarmas tras el positivo de un miembro de la prensa que trabaja en Palacio. Hasta ahora, el senador no ha manifestado ningún malestar ni síntoma producto del virus.

Por esto es que el exintendente y expresidente de Deportes Puerto Montt, se contactó con parte de su equipo de trabajo y legisladores con los que tuvo contacto esta semana para que tomen las precauciones correspondientes.

Otro caso que se conoció esta semana es el del periodista Tomás Mosciatti quien comunicó a su equipo de la Radio Biobío que tras someterse al examen, confirmó que contrajo el nuevo coronavirus. “Hasta el momento mis síntomas son los de un resfrío normal, sin otras complicaciones ni molestias de otro tipo”, dijo el comunicador que aseguró que pese a esto se encuentra en aislamiento y sin contacto con terceros.

En el mundo de las comunicaciones quien más se encuentra afectado es el portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, Dimitri Peskov. Sin entregar detalles, el secretario de Prensa del Kremlin que se encuentra internado en un hospital en Moscú aseguró que “sí, estoy enfermo. Me atienden”. Al ser consultado sobre la última vez que estuvo en contacto con el presidente ruso, Peskov respondió: “Hace más de un mes”.

Desde que comenzó la pandemia el mundo del deporte se ha visto afectado. Una gran cantidad de basquetbolistas estadounidenses y de futbolistas europeos se encuentran padeciendo la enfermedad. A ese listado se sumó esta semana el seleccionado uruguayo y parte de la Fiorentina de Italia, Martín Cáceres. El jugador es un paciente asintomático al igual que otros dos de sus compañeros. A pesar del diagnóstico, Cáceres se toma su situación con buen ánimo en sus redes sociales y en las últimas horas ha estado subiendo fotografías y bromas al respecto.

El miércoles pasado, la prensa japonesa dio a conocer una lamentable noticia: el luchador de sumo japonés de 28 años, Shobushi, cuyo nombre real era Kiyotaka Suetake, murió tras padecer complicaciones producto del Covid-19. El deportista falleció por una falla múltiple de sus órganos que se le originó tras una neumonía. Los primeros síntomas del nipón aparecieron a comienzos de abril aunque no pudo conseguir atención médica a tiempo debido a la gran cantidad de personas que llegaron al mismo tiempo que él a recintos asistenciales. Cuatro días después fue hospitalizado, a la semana trasladado a cuidados intensivos y después de casi un mes y medio de contagio, murió. “Solo puedo imaginar lo difícil que debe haber sido, luchando contra la enfermedad durante más de un mes, pero como un luchador lo soportó valientemente y luchó contra la enfermedad hasta el final”, afirmó el presidente de la Asociación de Sumo, Hakkaku.

“Hoy el mundo ha perdido a uno de sus grandes magos, pero yo he perdido a mi mejor amigo”, dijo Siegfried Fischbacher, uno de los ilusionistas que componen el famoso dúo mágico de Las Vegas Siegfried and Roy al referirse a la muerte del talentoso Roy Horn. En un comunicado a los medios estadounidenses agregó: “No podría haber Siegfried sin Roy, ni Roy sin Siegfried”. Hace una semana y tras haber sufrido la enfermedad por poco más de una semana, se confirmó el fallecimiento del mago. La primera información la dio su agente, quien señaló que el además adiestrador de felinos sufrió complicaciones mientras estaba en el hospital Mountain View ubicado en la capital mundial de los casinos. La cantante y actriz Line Renaud manifestó, en tanto, que “sin Roy, Las Vegas nunca volverá a ser Las Vegas”.

Un día después, el domingo 10 de mayo, las agencias noticiosas confirmaban otro fallecimiento por coronavirus: el de Moisés Escamilla May, líder del cartel mexicano Los Zetas. Su muerte se debió a los problemas respiratorios que padeció al interior del centro penitenciario federal de Puente Grande, en el estado de Jalisco, en el oeste de México, que lo obligaron a ser trasladado hasta el área médica del recinto. Conocido también como ‘El Gordo May’, Escamilla cumplía condena desde hace más de once años por la decapitación de doce personas en la ciudad de Cancún, y tal como han contado las autoridades, en ese tiempo no había sufrido enfermedades.