Detenido palestino muere en una cárcel de Israel tras 87 días de huelga de hambre

El destacado preso palestino, Khader Adnan, que había estado en huelga de hambre en una prisión israelí durante 87 días para protestar por su detención, fue encontrado muerto en su celda la madrugada del martes, según su abogado y funcionarios palestinos e israelíes.

Los líderes palestinos y los grupos armados dijeron que Israel era responsable de la muerte de Adnan. El último preso en morir en huelga de hambre antes de Adnan fue en 1992.

Unas 500 personas, entre ellas numerosos adolescentes y familias con niños, se reunieron en la céntrica plaza Al Manara de Ramala, en Cisjordania para marchar en protesta por muerte. “Gracias mártir!”, gritaban en coro ondeando banderas palestinas mientras recorrieron las calles. La Yihad Islámica Palestina llamó hoy la huelga general en todos los territorios palestinos y prometió que Israel “pagará” por lo ocurrido.

Una activista palestina se protege la cabeza del sol usando un cartel con el nombre y la foto de Jader Adnan, líder del grupo militante Jihad Islámica, y en árabe que dice "el alto comité de los presos envía condolencias, mártir después de 86 días de huelga de hambre", durante una protesta en la ciudad cisjordana de Ramala el martes 2 de mayo de 2023. Foto. AP

Adnan, de 44 años, había estado en huelga de hambre desde su arresto el 5 de febrero. Según The New York Tiimes, en los últimos días, Physicians for Human Rights Israel, un grupo no gubernamental de médicos que lo examinó, advirtió que su muerte era “inminente” y pidió que fuera trasladado a un hospital. Pero un tribunal de apelaciones dictaminó que no había evidencia de que estuviera en un estado médico urgente.

Adnan fue arrestado por Israel bajo sospecha de pertenencia a una organización terrorista, apoyo al terrorismo e incitación como miembro del grupo armado palestino Yihad Islámica. En una declaración el martes, la Jihad Islámica dijo que lamentaba su muerte, lo identificó como un líder de larga data y pidió represalias contra Israel.

“Nuestra lucha continúa y el enemigo se dará cuenta una vez más de que sus crímenes no pasarán sin una respuesta”, dijo la Yihad Islámica. Poco después de que saliera la noticia de la muerte se dispararon tres cohetes y una granada de mortero hacia el sur de Israel desde Gaza, dijo el ejército israelí. Los proyectiles activaron sirenas de ataque aéreo en comunidades israelíes cercanas a la frontera con Gaza, pero cayeron en áreas abiertas.

Un palestino sostiene una foto de Jader Adnan, líder del grupo militante Jihad Islámica, quien murió en una prisión israelí después de una huelga de hambre de casi tres meses, durante una sentada frente a la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja, en Ciudad de Gaza, martes 2 de mayo de 2023. Foto: AP

Adnan, un padre de nueve hijos, vivía cerca de la ciudad ocupada de Jenin, supuestamente se involucró con el ala política de la Yihad Islámica cuando era estudiante, había sido detenido por Israel 12 veces, pasó un total de ocho años en la cárcel y realizó cinco huelgas de hambre desde 2004, según la Asociación de Prisioneros Palestinos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Israel expresó sus condolencias a la familia de Adnan y pidió a Israel que libere su cuerpo. “Hacemos un llamado a las autoridades israelíes para que liberen el cuerpo del señor Adnan, para que su familia pueda llorar y organizar un entierro digno de acuerdo con sus costumbres y creencias”, dijo el CICR en un comunicado el martes.

La organización había visitado al detenido varias veces desde su arresto en febrero para controlar su estado.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán reaccionó al “martirio” de Adnan en un comunicado, diciendo que representaba la rectitud de la resistencia palestina.

“La forma en que este ciudadano palestino fue arrestado y el trato inhumano que recibió por parte del régimen sionista [Israel] es un claro ejemplo del comportamiento inhumano y violento que el régimen ha utilizado contra la nación y los combatientes palestinos durante más de siete décadas de manera organizada y organizada. generalizada, y constituye un crimen contra la humanidad”, dijo Nasser Kanani.

“El silencio de la comunidad mundial y las organizaciones de derechos humanos conducirá a la creciente audacia del régimen sionista del apartheid”, agregó el portavoz.

El grupo chiíta libanés respaldado por Irán, Hezbolá, también emitió un comunicado ofreciendo condolencias por el fallecimiento de Adnan y pidiendo la libertad de todos los prisioneros palestinos.

El grupo elogió la “larga marcha llena de firmeza” y “resistencia” de Adnan contra las “prácticas arbitrarias” de Israel, denunciando los años que pasó en prisión sufriendo “abuso y terrorismo”, según un comunicado publicado por Al-Manar, la agencia de prensa del partido.