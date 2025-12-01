Detienen a dos sujetos por robo con violencia en Santiago: sujetos amenazaron con un arma de fuego a la víctima

Dos sujetos fueron detenidos tras un robo con violencia ocurrido en la comuna de Santiago.

Los hechos se registraron en horas de la noche del domingo en Av. Santa Rosa con General Gana, cuando personal de la 42 comisaría Radiopatrullas de Carabineros, mientras realizaba patrullajes preventivos fueron alertados del asalto con armas de fuego a una persona.

Tras esto, es que pudieron identificar y detener a los dos sujetos, incautando el arma de fuego que habrían utilizado para el robo y recuperando el teléfono que habrían robado.

Según detalló el subteniente Miguel Orellana, Oficial de Ronda Prefectura Radiopatrullas, los detenidos corresponden a dos hombres mayores de edad, extranjeros, los cuales se encuentran de forma irregular en el país.