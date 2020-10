Donald Trump podría ser dado de alta este lunes, según su equipo médico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría ser dado de alta este lunes tras ser internado por coronavirus el fin de semana, según indicó su equipo médico.

Tras informes contradictorios sobre su estado de salud, el mandatario había publicado este sábado un video desde el hospital en el que dijo estar “mucho mejor” pero que “el verdadero test” será en los próximos días, mientras que su médico anunció que “evoluciona bien” de la covid-19 pero que “aún no está fuera de peligro”.

“Llegué aquí, no me sentía bien. Me siento mucho mejor ahora”, dijo Trump, de 74 años, desde el hospital militar Walter Reed, en la periferia de Washington, en el video divulgado en Twitter.

“Estamos trabajando duro para que vuelva (...) Creo que volveré pronto y espero terminar la campaña tal como la inicié”, agregó, con semblante relajado, vistiendo una camisa con el cuello abierto y una chaqueta azul.

El equipo médico del mandatario precisó que sus niveles de oxígeno habían bajado dos veces brevemente en los últimos días y que está siendo tratado con esteroides, pero dieron una evaluación optimista de la salud y las perspectivas de su evolución.

“Desde que hablamos por última vez (el sábado), el presidente ha seguido mejorando. Como con cualquier enfermedad, hay frecuentes altibajos a lo largo de su curso”, dijo el médico de Trump, Sean Conley.