Dudas sobre la salud de Trump: Medios de EE.UU. aseguran que jefe de gabinete declaró que su condición en las últimas 24 horas ha sido “muy preocupante”

El presidente Donald Trump pasó por un período “muy preocupante” el viernes y las próximas 48 horas “serán críticas” en su cuidado mientras lucha contra el coronavirus en un hospital, dijo el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows.

Los comentarios del funcionario contradecían la evaluación optimista de la condición de Trump ofrecida por su personal y médicos, quienes se esforzaron por no revelar que el Presidente había recibido oxígeno suplementario en la Casa Blanca antes de su ingreso al hospital.

“Todavía no estamos en un camino claro hacia una recuperación completa”, dijo Meadows cansado.

Era una imagen dramáticamente diferente a la pintada por el personal de la Casa Blanca desde que Trump reveló su diagnóstico, así como por sus médicos, quienes actualizaron al público en una conferencia de prensa en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

La reunión informativa del comandante de la Marina, el Dr. Sean Conley, y otros médicos planteó más preguntas de las que respondió, ya que el especialista se negó repetidamente a decir si el presidente alguna vez necesitó oxígeno suplementario, a pesar de los repetidos interrogatorios, y se negó a discutir exactamente cuándo se enfermó. Conley también reveló que Trump comenzó a exhibir “indicaciones clínicas” de Covid-19 el jueves por la tarde, antes de lo que se sabía anteriormente.

"Jueves sin oxígeno. Ninguno en este momento. Y ayer con el equipo, mientras todos estábamos aquí, él no estaba con oxígeno ", dijo el médico.

Pero según una persona familiarizada con la condición del presidente Trump recibió oxígeno en la Casa Blanca el viernes antes de ser trasladado al hospital militar. La persona no estaba autorizada a hablar públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Conley dijo que los síntomas de Trump, incluida la tos y la congestión nasal, “ahora se están resolviendo y mejorando”, y dijo que el presidente no había tenido fiebre durante 24 horas. Pero Trump también está tomando aspirina, que reduce la temperatura corporal y podría enmascarar o mitigar ese síntoma.

“Está de muy buen humor”, dijo otro médico, Sean Dooley.

Trump tiene 74 años y es clínicamente obeso, lo que lo pone en mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por un virus que ha infectado a más de 7 millones de personas en todo el país y ha matado a más de 200 mil personas en los EE.UU.

Los funcionarios de la Casa Blanca, incluido Meadows, habían insistido el viernes en que Trump solo tenía “síntomas leves” mientras intentaban proyectar una imagen de normalidad.

“El Presidente Trump se mantiene de buen humor, tiene síntomas leves y ha estado trabajando durante todo el día”, dijo la secretaria de prensa Kayleigh McEnany. Dijo que Trump solo había sido enviado a Walter Reed como medida de precaución.