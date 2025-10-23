EE.UU. enfrenta a la CIJ por el fallo sobre la obligación de Israel de entregar ayuda a Gaza
En un mensaje en su perfil de la red social X, la oficina del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó que el tribunal supremo de la ONU emitió una opinión politizada que ataca injustamente a Israel.
El gobierno estadounidense encaró a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) después de que esta determinara que Israel tiene la obligación de proporcionar ayuda humanitaria a la población palestina de la Franja de Gaza, donde más de 68.200 personas han fallecido en más de dos años de ofensiva israelí en el enclave.
“Otra sentencia corrupta de la CIJ”, manifestó la oficina del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a través de un mensaje en su perfil de la red social X, en el que subrayó que la decisión llega mientras Washington “trabaja incansablemente para pacificar la región”.
Para la administración de Donald Trump, “este supuesto ‘tribunal’ emitió una ‘opinión consultiva’ no vinculante, abiertamente politizada, que ataca injustamente a Israel y da vía libre a la UNRWA por su profunda implicación y apoyo material al terrorismo de Hamas”.
“El continuo abuso por parte de la CIJ de su discreción en materia de opinión consultiva sugiere que no es más que una herramienta política partidista que puede utilizarse como arma contra los estadounidenses”, manifestó la cartera diplomática.
El principal órgano judicial de Naciones Unidas indicó, en respuesta a una consulta formulada por la Asamblea General de la ONU, que Israel, como potencia ocupante, “tiene la obligación” de “acceder y facilitar” la distribución de ayuda a la población de la Franja de Gaza.
Además apuntó a una falta de “pruebas” que respalden las acusaciones israelíes sobre vínculos entre la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) y la milicia.
El fallo de la Corte Internacional de Justicia
Las fuertes opiniones de la cancillería estadounidense surgieron poco después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) afirmó que Israel tiene la obligación legal de facilitar la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza por parte de la ONU y sus entidades.
Como informó BBC, en su dictamen el máximo tribunal de las Naciones Unidas también dijo que el gobierno israelí tampoco había fundamentado sus acusaciones a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) de que carecía de neutralidad o que un número significativo de su personal eran miembros de Hamas u otros grupos armados.
Aunque este fallo no es jurídicamente vinculante como una sentencia, sirve como guía legal para los estados y otros organismos. Por eso el jefe de la ONU, António Guterres, añadió que esperaba que Israel acatara esta “muy importante decisión”.
Sin embargo, Israel rechazó la opinión de la CIJ calificándola de “política” e insistió en que no cooperará con la UNRWA.
