Liberación de rehenes: El agridulce avance del plan de paz entre Israel y Hamas

Personas festejan mientras el helicóptero que transporta a los rehenes liberados llega a un hospital, en Petah Tikva, Israel, el 13 de octubre de 2025. Foto: Xinhua

El júbilo por el regreso de los rehenes liberados por Hamas este lunes no es para todas las familias. “Es una alegría muy grande. Es una sensación como si ganaras el Mundial, 100 veces más”, expresó Liza Tacher a La Tercera, familiar de Matan Zangauker, uno de los 20 cautivos israelíes que esta semana pudieron regresar con sus familias. Desde la otra vereda, quienes aún esperan sin noticias que Hamas entregue el cuerpo de sus seres queridos, sienten que “no se avanza” y que “estás clavada en el 7 de octubre”, según comentó Micaela Rudaeff a este medio.

Liza Tacher es tía de Ilana Gritzewsky (31), mexicana-israelí que fue secuestrada por Hamas aquel fatídico 7 de octubre de 2023 junto con su novio Matan (25), desde el kibbutz Nir Oz. “A las seis y media de la mañana estaban dormidos y llegaron los terroristas. Se metieron a sus casas y ellos trataron de escapar. Pero los agarraron. A ella la golpearon y la subieron a una moto y se la llevaron a Gaza. Y ya no supo qué pasó con Matan”, contó Liza a este diario.

Ilana fue liberada tras 55 días de estar en cautiverio, durante un alto el fuego en noviembre, el único de 2023. Pero su novio no. Matan fue liberado recién este lunes, tras 738 días de estar encerrado en un túnel.

A Ilana “no le fue fácil. Al principio el gobierno les dio unos cuartos de hotel en donde se podían quedar. Ahí estaba, y la verdad no salía, tenía mucho estrés postraumático. Y estaba encerrada”, cuenta Liza. “Y ya después, poco a poco, armó fuerzas por su novio y empezó a ser muy vocal, peleando por su novio y por todos los demás. Y eso le dio fuerza para seguir”, sostuvo.

Ilana Gritzewsky en una protesta por los rehenes de Hamas. Foto: Archivo

Ilana llegó a testificar ante el Consejo de Seguridad de la ONU en agosto pasado: “Usen su influencia, su poder, su responsabilidad, para exigir la liberación incondicional de todos los rehenes”, instó en Nueva York. “Y aunque sí estaba ‘libre’, pues, seguía ella atrapada, como todo el país, con el corazón en Gaza”, recordó su tía.

No hubo noticias de Matan hasta diciembre de 2024, cuando Hamas difundió un video que lo mostraba en cautiverio en el que decía que él y sus compañeros rehenes sufrían problemas de piel y escasez de alimentos, agua y medicinas. “De repente el grupo terrorista soltó un video de tortura psicológica para los familiares y para, pues, todo el pueblo de Israel, porque enseñan tomas muy fuertes. Y así nos enteramos que sí estaba vivo”, recuerda.

Tras ser liberado este lunes, Matan y los demás rehenes “están en el hospital y ahí van a estar hasta que los doctores los den de alta. Porque perdieron musculatura, estaban en condiciones inhumanas. Entonces no se pueden mover muy bien, perdieron mucho peso y van a estar en el hospital ahí y el gobierno puso un cuarto para los familiares en donde se pueden quedar”, dijo Liza.

Please talk about Matan Zangauker as much as you can. pic.twitter.com/MBJNU5DKqe — Bring Our People 🎗️ (@Bring_Daughters) September 13, 2025

Para la familia “es una alegría muy grande. O sea, es una sensación como si ganaras el Mundial, 100 veces más. O sea, no se puede describir la emoción tan grande. Y ahora sí el país va a poder empezar a sanar”, comentó Liza. El lunes, hubo celebraciones en todo Israel con el regreso de los 20 sobrevivientes. La gente saludó al cielo y vitoreó cuando los sobrevolaron en helicópteros militares camino a los hospitales.

Todos se encontraban en condición estable y ninguno requirió cuidados intensivos inmediatos. “Pero lo que aparece desde afuera no refleja lo que está pasando internamente”, dijo a The Associated Press Hagai Levine, jefe del equipo de salud del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, quien ha estado involucrado en la atención médica de los rehenes retornados y sus familiares.

Consultada respecto de cómo van a apoyar a Matan en su recuperación, Liza añadió: “Bueno, obviamente que ellos van a dar la pauta. Entonces, si necesitan su espacio, si necesitan estar solos o acompañados, va a llevar su tiempo”, anticipó.

El conflicto comenzó cuando militantes liderados por Hamas irrumpieron en la frontera israelí, matando a unas 1.200 personas y secuestrando a 251.

Rehenes fallecidos

La guerra todavía no se acaba para muchas familias de los que murieron en cautiverio, pues continúan esperando que les entreguen sus cuerpos. Hasta el jueves, Hamas sólo había entregado 9 de los 28 cadáveres. El grupo aseguró haber devuelto todos los restos de rehenes a los que ha tenido acceso, afirmando que se requieren “esfuerzos significativos y equipo especial” para recuperar a los cautivos restantes en Gaza.

Según exigía el plan de paz, Hamas debía haber devuelto todos los restos de fallecidos para el mediodía del lunes. Pero “nosotros seguimos sin noticias”, comentó a La Tercera Micaela Rudaeff, prima de Lior Rudaeff (61), un argentino-israelí que vivía en el kibbutz Nir Yitzhak y cuya muerte fue informada a la familia recién el 7 de mayo de 2024.

Él es Lior Rudaeff.

Lior tiene 61 años y es argentino-israelí.

Fue secuestrado por terroristas de Hamas y hace 136 días está en Gaza.

Cada día que pasa, crece la preocupación por su salud y su seguridad.

Hace dos años sufrió un infarto y desde su secuestro se le ha privado de… pic.twitter.com/JMq58DsIFw — Israel en Argentina (@IsraelArgentina) February 21, 2024

En enero pasado, la hermana mayor de Lior, Edith Fucs, ya había declarado a este medio: “Todavía estamos esperando que nos devuelvan el cuerpo para enterrarlo y por fin poder cerrar lo que pasó. Obvio que, no creo que el día que lo enterremos vamos a estar mejor, pero por lo menos vamos a poder cerrar lo que estamos viviendo hoy día”. Pero ya pasaron 10 meses y la familia Rudaeff aún no puede cerrar aquel capítulo.

“El acuerdo de paz lo viví con una parte de alivio. Pero la historia no está cerrada porque el acuerdo está semicumplido, porque Hamas tenía que devolver a los asesinados después de los vivos y no lo están cumpliendo. Así que, es como una pesadilla y es como algo que no terminás de cerrar. Querés cerrarlo, pensás que está llegando al final y volvemos a retroceder”, comentó Micaela esta semana.

“Como que no se avanza. Estás clavada en el 7 de octubre y a partir del acuerdo pensás ‘bueno, hay un nuevo renacer’. Pero no. Entonces, la verdad, es tristísimo esto: no poder avanzar, no poder encontrar una solución definitiva”, lamentó la prima de Lior.

Todos los alto el fuego previos fueron vividos por la familia “con mucha angustia e incertidumbre de saber quiénes volvían, si volvían los nuestros”, contó Micaela. Especialmente para el padre de Lior, de avanzada edad. “Un hombre de 90 años que esté esperando para sepultar a su hijo, eso es muy fuerte. No sé de dónde saca la fuerza mi tío para poder seguir estando de pie y aguantar todo esto, que vienen cuerpos y te dicen ‘no, no es tu hijo’”, comentó.

Soldados israelíes cargan ataúdes de rehenes fallecidos, el 20 de febrero de 2025. Foto: Archivo GPO

Nadie se ha contactado con la familia argentina-israelí esta semana para brindar más información sobre el cuerpo de Lior. “Estamos esperando a ver con los nuevos análisis, quiénes son los cuatro, cinco que devolvieron hoy”, dijo Micaela el miércoles. “Lo único que me interesa es que vuelvan los secuestrados asesinados, que puedan tener una sepultura digna y que esto se termine”, afirmó.

“Para el judaísmo es muy importante enterrar a los muertos. Les tenemos que dar el honor de traerlos de vuelta y que puedan descansar aquí en paz”, dijo a Fuente Latina Adriana Adar, tía de Tamir Adar (38), israelí que falleció en cautiverio en Gaza.

Familias unidas

El lunes, miles de israelíes inundaron la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, para ver una transmisión en vivo de la liberación de los últimos cautivos. En la plaza, que ha sido escenario de cientos de protestas y manifestaciones pidiendo un acuerdo de paz durante los últimos dos años, los asistentes abrían botellas de champán, vitoreaban y se abrazaban. Sin buscarlo, durante 738 días, el dolor creó una comunidad, según los familiares consultados.

“Lo que nosotros sentimos como integrantes de esta comunidad es que hoy somos familia. Antes no nos conocíamos y hoy somos familia. Nos alegramos juntos, nos ponemos tristes, nos alentamos, nos apoyamos, que es lo fundamental hoy”, expresó Rudaeff. Además de la congoja y la incertidumbre, otro elemento que unió a los familiares de cautivos vivos y muertos es la idea de que Hamas es responsable por los últimos dos años de guerra. Y que sólo gracias al Presidente estadounidense Donald Trump fue posible la liberación.

“Ella (Ilana) culpa 100% a Hamas y sabe que todo esto es culpa de Hamas. Lo más importante de un gobierno es proteger a sus ciudadanos, pero Israel no protegió a sus ciudadanos el 7 de octubre porque nunca nadie pensó en la magnitud” del ataque del grupo islamista, según Liza. “Gracias a Dios está Trump en el medio, para poder destrabar esto y poder ayudarnos. Creo que fue clave en esto. Necesitábamos a alguien externo que nos pudiera ayudar”, declaró Micaela.

Personas participan en una manifestación en Tel Aviv, Israel, el 17 de agosto de 2025. Foto: Xinhua Chen Junqing

Frágil paz

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió el lunes: “Cualquier retraso o evasión deliberada será considerada una grave violación del acuerdo y será respondida en consecuencia”. El martes, Israel afirmó que cerraría el cruce fronterizo de Rafah con Egipto y reduciría la ayuda al enclave palestino.

El jueves COGAT, la agencia de ayuda militar de Israel, dijo que estaban en marcha los preparativos para abrir el corredor al movimiento de personas, y que la fecha se anunciará en una etapa posterior. Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que sabe cuántos rehenes todavía tiene Hamas y que si no son entregados, Israel actuará.

Por otro lado, un alto funcionario de salud de Gaza dijo el jueves que se encontraron señales de tortura y quemaduras en los cuerpos de detenidos palestinos devueltos por Israel. “Fueron devueltos atados como animales, con los ojos vendados y con horribles signos de tortura y quemaduras, evidencia de atrocidades cometidas en secreto”, dijo Munir al-Bursh, director general del Ministerio de Salud de Gaza, en X.

Al diario británico The Guardian, algunos prisioneros palestinos que sobrevivieron la prisión de Nafha, en Israel, contaron que fueron brutalmente golpeados, atados de manos y pies, insultados, se les permitió contraer enfermedades fúngicas y de la piel, y fueron agredidos con música alta durante hasta dos días seguidos.

Prisioneros palestinos recién liberados llegan a la Franja de Gaza. Foto: Palestinian Center for Prisoners Advocacy/ Twitter

Al menos 23 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamas el 10 de octubre, informó el jueves el Ministerio de Salud de Gaza. La entidad añadió en un comunicado que 122 personas más resultaron heridas y se recuperaron los cuerpos de 381 personas.

Esto eleva el número total de muertos desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023 a 67.967, mientras que 170.179 han resultado heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamas.