El fatal accidente automovilístico que marcó la vida del nuevo presidente Joe Biden

Después de una reñida y polémica elección, Joe Biden se convirtió en el 46º presidente en la historia de Estados Unidos. El candidato demócrata llega a la Casa Blanca con la misión de unir a un país fraccionado en lo político y de posicionarlo de vuelta en importantes acuerdos internacionales en materia de medio ambiente y de comercio. Y justo cuando muchos reportajes dan cuenta de quién es verdaderamente Joe Biden y cómo ha sido su trayectoria política, un hecho personal llama la atención. Es que Biden también ha sufrido muy de cerca el dolor de estar envuelto en un accidente automovilístico y, de hecho, en ese episodio perdió a su primera esposa y a su hija más pequeña de solo un año.

A inicios de los 70, Biden estaba casado con Neilia (30) y la pareja tenía ya tres hijos: Beau (3), Hunter (2) y la única niña, Naomi, de 13 meses. Pocos días antes de la Navidad de 1972, mientras el hoy presidente electo había sido elegido por primera vez senador y se encontraba dando una entrevista con aquel motivo, recibió un llamado. La voz al otro lado del teléfono le decía que debía volver inmediatamente a la casa, su familia había tenido un accidente.

El auto en que se desplazaba la familia Biden, que regresaba de comprar el pino de Navidad, fue impactada por un camión con carro cargado con maíz. Murieron Neilia y la pequeña Naomi, mientras que los dos niños quedaron gravemente heridos. “Empecé a comprender cómo la desesperación lleva a la gente a liquidarlo todo, cómo el suicidio no era solo una alternativa sino una opción racional. Pero miraba a Beau y Hunter dormidos y me preguntaba qué terrores tendrían ellos en sus sueños y quién les explicaría mi ausencia. Y supe que no tenía más elección que luchar para seguir vivo”, diría tiempo después el político.

Fue tanta la vorágine producida los días posteriores a la tragedia, que Joe Biden juró como senador en el misma habitación del hospital donde su hijo mayor Beau estaba internado. El ex vicepresidente de Barack Obama recuerda que sentía tanta rabia que en ocasiones vagaba por las calles en busca de encontrarse problemas, una especie de válvula de escape.

En sus primeros años como senador, el 46º presidente de Estados Unidos hacía el trayecto de ida y vuelta en tren entre su casa en Delaware y Washington DC, más de 300 kilómetros diarios para estar cerca de sus dos hijos. Fue así como Biden desarrolló un estrecho vínculo con Beau y Hunter, que le significaría otra vez un golpe bajo cuando Beau Biden murió en 2015 (tenía 46 años cuando perdió la batalla contra el cáncer).

Finalmente, y en lo estrictamente político, más allá de dar un impulso a la seguridad automotriz -que en Estados Unidos ya es bastante exigente-, el nuevo mandatario norteamericano ha prometido dar un fuerte espaldarazo a la electromovilidad. Joe Biden quiere replicar el ejemplo de California, pero esta vez aplicado a todo el país: “podemos convertirnos nuevamente en líderes globales en el campo automotriz”, ha dicho (ver nota).