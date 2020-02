El “final feliz” de la niña siria a la que su padre hacía reír con los bombardeos

“¿Es un jet o una bomba?", pregunta en un video Abdullah Al-Mohammad. “Una bomba, cuando suene nos vamos a reír”, responde Salwa, de tres años a su padre para después sonreír, mientras en las afueras se escuchan explosiones. Ese era el juego que día a día esta familia siria construía para que la menor no se asustara con los constantes bombardeos, especialmente después que perdieron su casa en Saraqib ante el avance del conflicto armado y se trasladaron a la casa de un amigo en Sarmada, Idlib. El video se hizo viral en las últimas semanas y el gobierno de Turquía contactó a la familia para sacarlos de Siria.

El padre de Salwa, de 32 años, inventó la ilusión para que la niña perdiera el miedo al ruido de las bombas que caían frecuentemente en la zona. Así, ella debía adivinar si el ruido provenía de un avión o de una bomba.

Ante el reconocimiento generado en las redes sociales, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan contactó a la familia y ayer, Abdullah, Salwa y su madre cruzaron la frontera de Siria a través del paso de Cilvegozu para establecerse en Turquía.

“Estamos lejos de la guerra, no hay explosiones, no hay aviones, no hay muerte. Es un sitio nuevo, no tengo trabajo, pero estoy feliz".