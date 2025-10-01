El Gobierno de Israel insta a la flotilla que va a Gaza a detenerse: “No es demasiado tarde”

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha lanzado este miércoles un nuevo llamado a la Global Sumud Flotilla para pedirle que no siga navegando hacia la Franja de Gaza y ha aludido a las peticiones de varios gobiernos europeos, incluido el de España.

“No es demasiado tarde”, ha resaltado el jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, en un mensaje en la red social X en el que ha aludido además al comunicado conjunto publicado horas antes por los gobiernos de Italia y de Grecia.

“Desde todas partes, hay llamados para que esta provocación Hamás-Sumud se detenga”, ha dicho Saar, incidiendo en que "nos sumamos a estos llamados y reiteramos: No es demasiado tarde”.

“Por favor, transfieran pacíficamente cualquier ayuda que puedan recibir a través del Puerto de Chipre, el puerto deportivo de Ashkelon o cualquier otro puerto de la región hacia Gaza, apuntó.

La Global Sumud Flotilla está ya en la considerada zona de riesgo, a algo más de un centenar de millas de la costa gazatí, desde donde ha denunciado acciones de hostigamiento por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Los organizadores han descartado por ahora paralizar la navegación.