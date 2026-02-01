El Papa León XIV insta a EE. UU. y Cuba a entablar un “diálogo sincero”

El Papa León expresó el domingo su profunda preocupación por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba, e hizo un llamado a un “diálogo sincero y efectivo” para prevenir la violencia y un mayor sufrimiento para el pueblo cubano.

Esto tras el anuncio de el presidente estadounidense, Donald Trump, de la imposición de aranceles a las importaciones de países que abastecen de petróleo a Cuba, lo que aumenta la presión sobre el enemigo histórico de Washington tras el derrocamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro, un aliado clave de Cuba, a principios de enero.

He recibido con gran preocupación noticias sobre un aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos de América, dos países vecinos. Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, para evitar la… — Papa León XIV (@Pontifex_es) February 1, 2026

Trump afirmó que la amenaza arancelaria era necesaria para proteger “la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos de las acciones y políticas malignas del régimen cubano”.

El Papa León afirmó haber recibido informes “con gran preocupación” sobre el aumento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Se unió a los obispos cubanos para “instar a los responsables a promover un diálogo sincero y efectivo para evitar la violencia y un mayor sufrimiento para el pueblo cubano”, en declaraciones posteriores a su rezo semanal del Ángelus.

La semana pasada, Trump predijo que “Cuba fracasará muy pronto”, y agregó que Venezuela, otrora el principal proveedor de petróleo de la isla, no había enviado recientemente petróleo ni dinero a Cuba.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, declaró una “emergencia internacional” en respuesta a la advertencia arancelaria estadounidense, que, según él, constituía “una amenaza inusual y extraordinaria”.

El sábado, Trump reiteró su llamado a Cuba para que negocie con Estados Unidos. “No tiene por qué ser una crisis humanitaria”, declaró a la prensa a bordo del Air Force One, camino a Florida.