    Mundo

    El Papa León XIV insta a EE. UU. y Cuba a entablar un “diálogo sincero”

    Los dichos del sumo pontífice se dan tras el anuncio de Trump sobre la imposición de aranceles a los países que provean de crudo a la isla caribeña.

    Por 
    Ignacio Vera
    El Papa León XIV. Foto: Vatican News.

    El Papa León expresó el domingo su profunda preocupación por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba, e hizo un llamado a un “diálogo sincero y efectivo” para prevenir la violencia y un mayor sufrimiento para el pueblo cubano.

    Esto tras el anuncio de el presidente estadounidense, Donald Trump, de la imposición de aranceles a las importaciones de países que abastecen de petróleo a Cuba, lo que aumenta la presión sobre el enemigo histórico de Washington tras el derrocamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro, un aliado clave de Cuba, a principios de enero.

    Trump afirmó que la amenaza arancelaria era necesaria para proteger “la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos de las acciones y políticas malignas del régimen cubano”.

    El Papa León afirmó haber recibido informes “con gran preocupación” sobre el aumento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Se unió a los obispos cubanos para “instar a los responsables a promover un diálogo sincero y efectivo para evitar la violencia y un mayor sufrimiento para el pueblo cubano”, en declaraciones posteriores a su rezo semanal del Ángelus.

    La semana pasada, Trump predijo que “Cuba fracasará muy pronto”, y agregó que Venezuela, otrora el principal proveedor de petróleo de la isla, no había enviado recientemente petróleo ni dinero a Cuba.

    El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, declaró una “emergencia internacional” en respuesta a la advertencia arancelaria estadounidense, que, según él, constituía “una amenaza inusual y extraordinaria”.

    El sábado, Trump reiteró su llamado a Cuba para que negocie con Estados Unidos. “No tiene por qué ser una crisis humanitaria”, declaró a la prensa a bordo del Air Force One, camino a Florida.

