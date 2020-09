El perfil conservador de las favoritas de Trump para suceder a jueza de la Suprema

Donald Trump está decidido a nominar a la persona que reemplace a la fallecida jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, a fines de esta semana e insiste en que el Senado debe confirmar al magistrado antes de las elecciones de noviembre. El Presidente de EE.UU. minimizó así los informes que aseguran que la icónica jueza progresista le confidenció a su nieta que ella deseaba que su sucesor se nominara después de la toma de posesión del nuevo mandatario, es decir, en enero próximo.

“Haré el anuncio el viernes o el sábado, y luego comienza el trabajo, pero esperemos que no sea demasiado trabajo”, dijo Trump en una entrevista telefónica este lunes con Fox News. El Jefe de Estado agregó que quería esperar a que terminaran los servicios fúnebres en honor a Ginsburg, que falleció el viernes a los 87 años, para anunciar la designación, que es vitalicia y debe ser confirmada por el Senado, donde los republicanos tienen la mayoría.

El inminente enfrentamiento por la vacante, cuándo llenarla y con quién, ha alterado la recta final de la carrera presidencial. De hecho, el candidato demócrata Joe Biden pidió que se retrase la nominación, declarando que el próximo inquilino de la Casa Blanca debería elegir al reemplazante de Ginsburg.

La configuración del máximo tribunal antes de la muerte de Ginsburg era de cinco contra cuatro, con mayoría de conservadores, pero a veces algún juez más moderado se alineaba con los progresistas. Si Trump nomina a un conservador el reparto quedaría seis a tres.

Y Trump ya ha dado pistas en esa dirección. En un principio, el Mandatario publicó una lista de 25 posibles candidatos para una vacante en la Corte Suprema. Pero el 9 de septiembre agregó 20 nombres más a la nómina, lo que eleva el total a 45.

Sin embargo, Trump -quien ya ha asegurado que nominará a una mujer para la vacante dejada por Ginsburg- le dijo a Fox News que “en realidad estoy viendo cinco, se han reducido a cinco”, en alusión a sus posibles opciones para la Corte Suprema.

Con todo, al hablar con el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, Trump mostró su favoritismo por Amy Coney Barrett y Barbara Lagoa, dijeron fuentes citadas por The Washington Post. Incluso, la agencia Bloomberg aseguró que el mandatario se “inclina” por Barrett como nominada.

The Handmaid’s Tale

Barrett, de 48 años, se crió en Nueva Orleans, según detalla el portal Politico. Está casada con un exfiscal federal adjunto en el Distrito Norte de Indiana y tienen siete hijos. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame y fue secretaria del difunto juez Antonin Scalia, quien murió en 2016.

Enseñó en la Universidad de Notre Dame en Indiana durante 15 años, antes de ser nominada por Trump a la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, con sede en Chicago. Fue confirmada por el Senado en una votación de 55 a 43 en octubre de 2017 después de un difícil proceso. Ella fue uno de los nombres que el Presidente consideró para reemplazar al juez Anthony Kennedy, quien se retiró en 2018.

Según Bloomberg, Barrett es una de las favoritas de los defensores de los derechos contra el aborto, que están presionando fuertemente a la Casa Blanca y a Trump personalmente para que la nominen. También sería la preferida de Mitch McConnell.

Descrita como una católica devota, Barrett está fuertemente en contra del aborto. En un artículo de la Notre Dame Magazine de 2013, dijo que “la vida comienza en la concepción”. Esto la convierte, destaca la BBC, en una de las favoritas entre los conservadores religiosos deseosos de revocar la histórica decisión de 1973 que legalizó el aborto en todo el país. Sin embargo, Barrett afirmó que “nunca impondría mis propias convicciones personales a la ley”, destacó el Post.

En una muestra del conservadurismo religioso de Barrett, The New York Times reveló que la magistrada forma parte de un grupo cristiano que sirvió de inspiración para la novela distópica de Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale. Barrett y su esposo pertenecen a People of Praise, dijeron miembros actuales y retirados del grupo citados por el periódico.

El grupo, en el cual los padres de Barrett han servido como líderes, se fundó en South Bend, Indiana en 1971. Enseña que los hombres tienen autoridad sobre sus esposas. Los miembros se hacen un juramento de lealtad de por vida y se espera que donen al menos el 5% de sus ganancias al grupo.

Barrett también votó a favor de las políticas de inmigración de línea dura de Trump y expresó opiniones a favor de derechos de armas más expansivos. Hablando sobre la jueza, Trump dijo que es “muy respetada”.

Bloomberg destaca que los partidarios de la jueza le han dicho a la Casa Blanca que, como católica del Medio Oeste, Barrett puede ayudar a Trump a obtener votos para su reelección en estados vitales del Rust Belt (cinturón industrial) y los Grandes Lagos, donde actualmente está detrás de Biden.

El caso Elián

En su entrevista con Fox News, Trump pareció confirmar que Barbara Lagoa se encuentra también entre sus opciones. “Ella es excelente, hispana. Es una mujer estupenda por todo lo que sé”, dijo el gobernante cuando se le preguntó por ella, si bien admitió: “No la conozco”.

Miembro desde hace mucho tiempo de la conservadora Sociedad Federalista, Lagoa, de 52 años, obtuvo su licenciatura de la Universidad Internacional de Florida y su título de abogada de la Universidad de Columbia, como Ginsburg.

Cubanoamericana nacida en Miami, los padres de Lagoa huyeron de Cuba después de la revolución de Fidel Castro. En 2000, trabajó como abogada pro bono para la familia de Elián González. El niño cubano, que fue encontrado flotando frente a la costa de Florida después de que su madre se ahogara mientras intentaba escapar de Cuba hacia EE.UU., se convirtió en el centro de una batalla por la custodia entre su padre cubano y parientes estadounidenses. Finalmente fue enviado a la isla.

Lagoa ha dicho que la huida de sus padres de la Cuba de Castro moldeó sus puntos de vista y su carrera. “En el país donde huyeron mis padres, el capricho de un solo individuo podría significar la diferencia entre comida o hambre, libertad o prisión, vida o muerte”, señaló el año pasado. “A diferencia del país del que huyeron mis padres, somos una nación de leyes, no de hombres”.

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, un aliado cercano de Trump, nombró a Lagoa para la Corte Suprema de Florida, su primer acto oficial en el cargo, en enero de 2019. Así, se convirtió en la primera jueza hispana de ese tribunal.

Lagoa fue nominada por Trump en septiembre de 2019 para formar parte de la Corte de Apelaciones del 11° Circuito, con sede en Atlanta. Fue confirmada por el Senado en una votación de 80 a 15. El Florida Family Policy Council, un grupo que se opone al aborto legalizado y los derechos LGBT, dijo el año pasado que Lagoa “tiene una filosofía judicial conservadora” y “también está profundamente comprometida con su fe”. Lagoa es católica y asiste a una iglesia en Miami. Está casada con un abogado y tienen tres hijas.

De ser nominada y luego confirmada por el Senado, se convertiría en la segunda jueza hispana en servir en la Corte Suprema de EE.UU., después de la jueza Sonia Sotomayor, quien fue nominada por el expresidente Barack Obama. Según Reuters, la elección de una jueza hispana del estado potencialmente podría darle a Trump un impulso entre los votantes de Florida.