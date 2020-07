El supuesto pacto entre Moscú y los talibanes que complica a Trump

En medio de la pandemia y una complicada carrera por la reelección en noviembre, Donald Trump ha sido golpeado por otra crisis. Según informó The New York Times días atrás, funcionarios de la inteligencia militar rusa habrían ofrecido recompensas a militantes vinculados a los talibanes para matar a miembros de las fuerzas aliadas en Afganistán -incluidas tropas estadounidenses- en medio de las conversaciones de paz para poner fin a la larga guerra en el país.

Se concluyó que la operación -que sería la primera de una unidad de espionaje de Moscú que ataca a tropas occidentales- habría sido obra de la Unidad 29155, una rama de la agencia de inteligencia militar rusa vinculada al envenenamiento del exoficial de inteligencia Serguei Skripal y su hija en 2018 en Salisbury, Inglaterra, al intento de golpe de estado en Montenegro en 2016 y al envenenamiento de un fabricante de armas en Bulgaria, en 2015.

En 2019, 20 soldados estadounidenses murieron en combate en Afganistán, pero no está claro cuáles casos calificarían como sospechosos. Tampoco hay certeza sobre qué tan alto en el gobierno ruso se autorizó la operación encubierta ni cuál podría haber sido su objetivo, ni se conoce cómo funcionaba la operación rusa, cómo se elegían los objetivos o se transfería el dinero y si los rusos se habrían reunido con los talibanes en Afganistán o en otra parte.

Los resultados de esta investigación fueron comunicados a Trump y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca discutió el problema en una reunión de inteligencia a fines de marzo. En ese encuentro, los funcionarios habrían desarrollado una lista de potenciales opciones, empezando por hacer un reclamo diplomático a Moscú y exigir que frenaran la operación, además de una serie de sanciones. Sin embargo, la Casa Blanca aún no ha autorizado ninguna medida.

“Intel acaba de informarme que no encontraron esta información creíble y, por lo tanto, no me la informaron a mí ni al vicepresidente”, tuiteó Trump el domingo. Un alto funcionario de la administración entregó una explicación similar, diciendo que el mandatario no fue informado porque las agencias no llegaron a un consenso sobre los hallazgos. Sin embargo, no se han referido al tema de fondo y han dicho que es un “engaño”.

El Kremlin no ha sido notificado sobre las acusaciones, según dijo Dmitry Peskov, el secretario de prensa del Presidente ruso, Vladimir Putin. “Si alguien las hace, responderemos”, dijo Peskov.

Zabihullah Mujahid, un portavoz de los talibanes, negó que los insurgentes tengan “relación de ese tipo con cualquier agencia de inteligencia” y dijo que el informe era un intento por difamarlos.

“Este tipo de acuerdos con la agencia de inteligencia rusa carece de fundamento, nuestros asesinatos fueron continuos en años anteriores, y lo hicimos con nuestros propios recursos”, dijo Mujahid. “Eso cambió después de nuestro acuerdo con los estadounidenses, sus vidas están protegidas y no los atacamos”, agregó.

Algunos señalan que los rusos podrían estar intentando vengarse de la OTAN por una batalla de 2018 en Siria, en la que el Ejército estadounidense mató a varios cientos de fuerzas pro-sirias, incluidos numerosos mercenarios rusos o que podrían estar intentando descarrilar las conversaciones de paz para que Washington quede estancado en Afganistán.

Pese a que algunos de sus asesores más cercanos, como el secretario de Estado, Mike Pompeo, han aconsejado a Trump tomar políticas más agresivas hacia Rusia, el líder republicano ha adoptado una postura más moderada, lo que le ha valido críticas de sus opositores.

Durante una cumbre en 2018 en Helsinki, Finlandia, el mandatario estadounidense dijo que creía en las afirmaciones de Putin de que el Kremlin no había interferido en las elecciones de 2016, pese a que la inteligencia en EE.UU. decía lo contrario. Además, Trump criticó un proyecto de ley que imponía sanciones a Rusia luego de que el Congreso lo aprobara por mayoría.