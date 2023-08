El último problema de China: la gente no quiere ir allí

Medio año después de que China levantara las restricciones por el Covid-19 y reabriera sus fronteras, llegan pocos viajeros internacionales, otra señal de desvinculación entre China y Occidente que podría tener repercusiones negativas durante mucho tiempo.

La ausencia de viajeros extranjeros es particularmente evidente en las principales ciudades como Beijing y Shanghai, donde el número de extranjeros que visitaron en la primera mitad del año totalizó menos de una cuarta parte de las cifras comparables en 2019, antes de la pandemia de Covid.

A nivel nacional, solo 52.000 personas llegaron a China continental desde el extranjero en viajes organizados por agencias de viajes durante el primer trimestre, el último período del que hay datos nacionales disponibles, en comparación con 3,7 millones en el primer trimestre de 2019. Como en años anteriores, casi la mitad de los visitantes procedían de la isla autónoma de Taiwán y los territorios chinos de Hong Kong y Macao, en lugar de lugares más lejanos como Estados Unidos o Europa.

“La cantidad de visitantes de Europa, Estados Unidos, Japón y Corea está disminuyendo sustancialmente”, dijo Xiao Qianhui, director de la semioficial Asociación de Turismo de China en un discurso en mayo.

Menos turistas y empresarios extranjeros significan menos oportunidades para que los extranjeros vean China con sus propios ojos e interactúen con los locales, un factor importante para reducir las tensiones geopolíticas, dicen los expertos.

La escasez de visitantes también podría estar contribuyendo a una menor inversión en China. La inversión extranjera directa en el país cayó a US$ 20 mil millones en el primer trimestre, en comparación con US$ 100 mil millones en el primer trimestre del año pasado, según un análisis de cifras gubernamentales realizado por Mark Witzke en Rhodium Group, una firma de investigación.

La caída en la inversión extranjera y las llegadas se produce cuando la economía de China se estanca, con un mercado inmobiliario deprimido, desempleo juvenil en niveles récord y temores cada vez mayores de que el país podría estar cayendo en la deflación. La economía china apenas creció en el segundo trimestre desde los primeros tres meses del año.

La gente se refugia bajo un paraguas en una zona turística durante las fuertes lluvias en Beijing, el 30 de julio de 2023. Foto: Reuters

La escasez de vuelos disponibles a China es en parte culpable del bajo número de llegadas, ya que las aerolíneas aún no restablecen el mismo nivel de servicio que ofrecían antes del Covid. Pero los expertos en turismo chinos y extranjeros dicen que los visitantes extranjeros también se mantienen alejados debido al deterioro de las relaciones entre China y Occidente, lo que los ha vuelto más cautelosos a la hora de visitar.

En junio, el gobierno de EE.UU. emitió un aviso de viaje advirtiendo a los estadounidenses que reconsideraran viajar a China continental debido a lo que llamó “la aplicación arbitraria de las leyes locales”, incluidas las prohibiciones de salida y la posibilidad de detenciones injustas.

Matt Kelly, un consultor de negocios con sede en Boston, dijo que tiene buenos recuerdos de su viaje hace 15 años en bicicleta por Guilin, una pintoresca ciudad montañosa en el sur de China. Visitó China dos veces más, pero dijo que no tenía interés en regresar hoy.

“¿Volvería a esa China que conocí? ¡Sí!”, dijo. Pero ahora, “China parece retratarse a sí misma como muy antioccidental, antiestadounidense, específicamente. Me pone muy inquieto”.

Friendly Planet Travel, un operador boutique con sede en Pennsylvania, solía enviar hasta 1.500 turistas a China al año. Desde el Covid, no ha tenido una sola solicitud, aseguró Peggy Goldman, su fundadora y presidenta.

Cuando su equipo investigó los destinos que la gente busca en línea, “China está realmente al final de ese seguimiento”, señaló. “Había mucha animosidad en torno al tema de China”.

La compañía aún tiene que volver a poner en línea sus paquetes de China, aunque Goldman dijo que cree que China volverá a ser popular eventualmente.

Un grupo de periodistas que cubren los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 visitan la sección Juyongguan de la Gran Muralla, el 9 de febrero de 2022, en las afueras de Beijing. Foto: AP

Los viajes de placer de América del Norte a China en la primera mitad de 2023 representaron alrededor del 40% del mismo período de 2019, según Mondee Holdings, una empresa de tecnología de viajes con sede en Austin. Mondee vendió alrededor de medio millón de vuelos de América del Norte a China en 2019 a través de agencias de viajes y otros intermediarios, aproximadamente una quinta parte de todos los viajes aéreos de América del Norte a China ese año.

Aunque los ejecutivos de negocios todavía hacen consultas sobre viajar a China, muchos ahora se enfocan en los riesgos, mientras que en el pasado querían saber cómo acelerar una visa, dijo Dan Harris, socio en Seattle de Harris Bricken, una firma de abogados que asesora en inversiones en China.

“Las empresas están muy, muy preocupadas de que su gente vaya a China. ¿Por qué no lo estarían?”, afirmó, señalando las noticias de las investigaciones recientes de China sobre la diligencia debida occidental y otras empresas, que incluyeron redadas gubernamentales en consultorías globales, incluida Bain & Co. “La gente no va a China a menos que tenga que hacerlo”.

Harris, que solía ir a China con frecuencia para trabajar en Beijing, con paradas para comprar cerveza y mariscos en Qingdao, dijo que les dijo a algunos ejecutivos que sus riesgos serían bajos. Pero él mismo dejó de ir, después de criticar abiertamente al gobierno chino en los últimos años.

El Ministerio de Cultura y Turismo de China no respondió a una solicitud de comentarios.

Funcionarios chinos se han reunido recientemente con asociaciones empresariales de EE.UU., Europa y Japón para asegurarles que el país todavía da la bienvenida a la inversión extranjera.

Personas con impermeables se paran en las puertas cerradas de la Ciudad Prohibida durante las fuertes lluvias en Beijing, el 30 de julio de 2023. Foto: Reuters

El embajador de China en EE.UU., Xie Feng, dijo en el Foro de Seguridad de Aspen en julio que los turistas de ambos países deberían visitarse entre sí. Sugirió organizar un foro de turismo y aumentar la cantidad de vuelos, y pidió a Washington que ajuste su aviso de viaje.

La ausencia de visitantes extranjeros no perjudicará a China de la misma manera que a lugares como Tailandia o Islandia, cuyas economías dependen en gran medida de los turistas. Los viajeros chinos ahora gastan más en turismo interno que en 2019.

Aún así, hay muchas empresas en China que cuentan con visitantes. La falta de ellos representa una oportunidad perdida para que China se muestre de una manera más positiva a los extranjeros.

El Parque Nacional Zhangjiajie de China Central, una región de impresionantes formaciones rocosas donde se filmaron las “montañas flotantes” de la película Avatar, registró solo 25.600 visitantes extranjeros hasta mediados de mayo, en comparación con 500.000 en los primeros cinco meses de 2019.

Snow Yu, una guía turística de Shanghái, solía hacer un negocio próspero mostrando a los extranjeros, incluso actuando como guía para los ejecutivos de los Golden State Warriors y el equipo de baloncesto Yellow Jackets de Georgia Tech en 2017. Durante la pandemia, cuando las fronteras estaban cerradas en gran medida, tomó un trabajo temporal como tutor de inglés.

Yu ha regresado a su antiguo trabajo, dirigiendo en su mayoría grupos turísticos locales. Pero no necesitan sus conocimientos de inglés y dan menos propinas. Como resultado, dice que sus ingresos se han reducido en casi la mitad que antes de la pandemia.

Una pantalla gigante transmite imágenes de noticias del Presidente chino Xi Jinping asistiendo a través de un enlace de video a la reunión del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghai, en Beijing, el 4 de julio de 2023. Foto: Reuters

“El mundo necesita estar conectado”, señaló, y agregó que los visitantes de habla inglesa de los países vecinos están comenzando a regresar.

La caída de visitantes de Occidente y partes del este de Asia ha sido compensada en parte por un aumento en el número de rusos que llegan, aunque los expertos en viajes chinos dicen que gastan menos.

En junio, cuando Zhangjiajie, el parque nacional, invitó a más de 80 agentes de turismo internacional a la ciudad, la mayoría procedía de Rusia. Los funcionarios locales prometieron agregar más vuelos desde el vecino del norte de China o extender los vuelos existentes desde otras ciudades chinas.

En su discurso, Xiao, el funcionario de turismo, pidió más apoyo del gobierno central. Hizo hincapié en que el turismo receptor podría ayudar a calmar las tensiones geopolíticas “de manera similar a la ‘diplomacia del ping pong’”, refiriéndose a los intercambios de jugadores de tenis de mesa en la década de 1970 que ayudaron a descongelar las relaciones entre China y EE.UU.

Citó una reciente visita a China de la madre de Elon Musk, quien publicó mensajes positivos sobre su experiencia en Instagram.

Pasajeros pasan cerca de un tablero de salida de vuelos en una terminal del aeropuerto de Capital en Beijing, el 13 de diciembre de 2022. Foto: AP

Otro grupo que se está alejando de China son los expatriados, que en años anteriores actuaron como puentes entre la sociedad china y sus respectivos países de origen. Muchos invitaron a familiares y amigos a visitar.

El consultor de inversiones Alexander Sirakov, de 37 años, regresó a su país de origen, Bulgaria, desde Shanghái en agosto pasado. Dijo que la mayoría de las personas en su círculo más amplio de amigos expatriados también se fueron, incluidas ocho de las 10 familias expatriadas que viven en su complejo.

“La gente ahora percibe a China como muy distante y algo alienada”, dijo. “Hace cuatro años, era exactamente lo contrario, cuando China era realmente abierta y vibrante, un lugar imprescindible”.