Elecciones presidenciales en Venezuela serán el próximo 28 de julio, día del natalicio de Hugo Chávez

Tras una larga incertidumbre sobre si se oficializarían las elecciones presidenciales previstas para este 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela oficializó el domingo 28 de julio como el día en que los ciudadanos del país sudamericano regresan a las urnas. El anuncio se dio este martes 5, mismo día en que se cumplen 11 años desde la muerte de Hugo Chávez, y la fecha elegida, en julio, corresponde al natalicio del exmandatario venezolano.

El esperado anuncio de una fecha para las votaciones ocurre cuando la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, sigue vetada de participar, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificara una sentencia que la inhabilita para asumir cargos públicos.

La líder opositora venezolana María Corina Machado sostiene la credencial que recibió tras su victoria en las elecciones primarias de la oposición en Caracas, Venezuela, el 26 de octubre 2023. Foto: REUTERS.

En la otra vereda, aún no se sabe si el actual mandatario, el chavista Nicolás Maduro, correrá por la reelección tras haberla obtenido por segunda vez en 2018, aunque diversos medios locales y regionales esperan que ese será el escenario más probable.

Elvis Amoroso, presidente del CNE, anunció la fecha definitiva luego de que los legisladores propusieran más de 20 días posibles, repartidos entre enero y diciembre. El anuncio cumple al menos con una parte del compromiso que el oficialismo firmó con la oposición durante 2023, en el que se pedía que la votación se realizara en la segunda mitad de 2024. Sin embargo, no se mencionó nada sobre la participación de candidatos a los que el Gobierno de Maduro tenga prohibido presentarse, como es el caso de la principal adversaria para la presente versión de las elecciones, María Corina Machado, consignó The Associated Press.

Machado fue la vencedora de las primarias realizadas en la oposición, agrupada en Plataforma Unitaria y respaldada por más de dos millones de votos. También fue apoyada por el Gobierno de Estados Unidos, entre otros. El país norteamericano, que había eliminado sanciones contra Venezuela bajo la promesa de elecciones justas, volvió a imponer restricciones a la minera estatal de extracción de oro del país sudamericano luego de que se ratificara la inhabilidad de Machado.

Desde el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su par francés, Emmanuel Macron, o el colombiano Gustavo Petro, firme impulsor de abrir diálogo con Venezuela, han intentado destrabar la realización de elecciones transparentes, pero Maduro llegó a asegurar que, si no se eliminaban las sanciones, no se celebrarían comicios democráticos.