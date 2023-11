Embajador Bielsa y relación con Chile tras triunfo del libertario: “No la veo empeorando, al menos no por decisión de Milei”

En noviembre de 2021, el entonces diputado electo por La Libertad Avanza, Javier Milei, pedía la cabeza de Rafael Bielsa como embajador argentino en Chile. “Yo lo conozco a Rafael, es intelectualmente brillante, pero la frase es deplorable, condenable”, manifestó. El motivo de su malestar: las críticas de Bielsa al entonces candidato presidencial José Antonio Kast, a quien había calificado de “xenófobo” y “antiargentino”. “Es una aberración y tiene que ser desplazado del cargo. Es muy bueno el debate ideológico, pero si está representando al país debería estar fuera”, sentenció Milei.

Dos años después, Milei es presidente electo de Argentina. Y Bielsa se refiere a lo que se puede esperar del libertario sentado en la Casa Rosada, el mismo economista que fue su asesor cuando se desempeñó como presidente de la empresa de Eduardo Eurnekian, entre 2013 y 2019.

“Bueno, en aquellos tiempos yo era el jefe y ahora él es el Presidente de la República. Lo digo para no extrapolar a tontas y a locas. Luego, su especialidad era el análisis de riesgo, tarea en la cual sobresalía (...) Un Presidente debe ser un generalista con sensibilidad hacia varios temas y tino para elegir a quienes lo aconsejen”, comentó Bielsa a La Tercera. “Finalmente, la persona con quien yo trabajé era extremadamente reflexiva y, aunque tenía temperamento, nunca pareció un pastor paroxístico, como se lo muestra en los vídeos de algunos actos”, recuerda.

Rafael Bielsa, embajador de Argentina en Chile. Foto: Mario Téllez

En su primer día como presidente electo, Milei ratificó este lunes su plan de dolarización y cierre del Banco Central, así como la privatización de YPF y los medios estatales. Consultado sobre si cree que son medidas sensatas, Bielsa aclara de entrada: “Lo primero que habría que preguntarse, más allá de su sensatez o no, es si son posibles. Por ejemplo, el caso de YPF. Voy a confiar en mi memoria. Si no me falla, del 51% expropiado, la Nación tiene el 51% y las provincias el 49%. Y constitucionalmente las provincias son titulares del dominio originario del recurso hidrocarburífero. El propósito -que no comparto en lo personal- se ve obstaculizado por el contexto legal. Por tanto, sensatas o no, para realizarlas legalmente hay obstáculos”, apunta. Y enfatiza: “Hay cosas que se dicen más fácil de lo que se hacen. Y al final, no se hacen”.

MIlei reconoció este lunes también que bajar la inflación le tomará “18 a 24 meses”. En ese escenario, Bielsa plantea una especial reflexión respecto a si los argentinos le darán tanto tiempo a su presidente electo. “Cualquier persona que haya visto un acto de Javier Gerardo, habrá notado algunos rasgos idiosincráticos: gente que grita sin parar, con una sincronización ancestral, nubes de vapor, rendición y triunfo, multitudes que custodian algo del alma de la especie. Entonces, hay que preguntarse: ¿Estamos ante una esperanza o frente a una nueva religión?”.

Y la respuesta del embajador llega inmediata: “Si es apenas una esperanza, los argentinos no le daremos tiempo; no habrá luna de miel; estallarán los maderos más frágiles de la construcción institucional centenaria. Si es una nueva religión laica, a la que los argentinos somos afectos, veremos cosas que ni siquiera hubiéramos imaginado, y -claro- el tiempo será una dimensión ignorada”.

Respecto a los ácidos comentarios que Milei ha tenido en el pasado contra el Presidente Gabriel Boric, el embajador argentino en Chile se muestra optimista de la relación bilateral con el líder de La Libertad Avanza instalado en el sillón de Rivadavia. “No la veo empeorando, al menos no por decisión de Milei. Lo digo porque el recién elegido Presidente ha puesto a Chile como ejemplo en más de un sentido y en repetidas ocasiones”, argumenta.

Sergio Massa se dirige a sus partidarios durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina, en Buenos Aires, el 19 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

Inevitable resulta la reflexión sobre el impacto que la abultada derrota del candidato oficialista Sergio Massa significa para el peronismo. Bielsa no evade la pregunta. A su juicio, se trata de un golpe “muy duro”. “El futuro dependerá de nosotros, del peronismo. Al peronismo todo le costó mucho, desde el comienzo. Persecuciones, proscripciones, prohibiciones, matanzas, cárcel”, destaca.

“De modo tal que la resistencia es una de las características de su ADN. Aún sostenidos en terquedades, si la fe se desmorona. Pero, como decía (el filósofo italiano Antonio) Gramsci, hará falta estudio porque necesitaremos inteligencia; emoción, porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo; organización, porque hará falta toda nuestra fuerza. Como en el tango de Homero Expósito: “Vivir es cambiar / En cualquier foto vieja lo verás / ¡Chau, no va más! / Dale un tiro al pasado y empezá...”, concluye Bielsa en tono arrabalero.