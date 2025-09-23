Enviado de Estados Unidos para Siria sostiene que “probablemente nunca” haya paz en Medio Oriente

El enviado de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, ha alertado este martes de que existen pocas posibilidades de que “haya paz” en Medio Oriente, una cuestión que considera una “ilusión” dado que existe una lucha por la “hegemonía” en la región.

El también embajador del país en Turquía ha indicado durante una entrevista con el conglomerado emiratí IMI Media que “nunca ha habido paz” en la zona. “Probablemente nunca la haya porque todo el mundo está luchando por la legitimidad. La gente cree que se lucha por una cuestión de fronteras, pero no es eso: una frontera puede servir para la negociación”, ha explicado.

No obstante, ha dicho, aquí “alguien quiere dominar, lo que implica que alguien tiene que someterse”. “No existe palabra en árabe para esto. No pueden ceder, así que la prosperidad no será la respuesta”, ha aclarado.

En este sentido, ha acusado al partido-milicia libanés Hezbolá de carecer de intención alguna de entregar las armas, tal y como ha solicitado el propio Gobierno libanés. “Esto es un problema, especialmente cuando Israel está atacando a todo el mundo”, ha afirmado. “Ataca Siria, ataca Líbano, ataca Túnez. Y a medida que esto avanza su argumento se vuelve cada vez mejor”, ha aclarado.

Por otra parte, Barrack ha apuntado a Qatar como un “gran aliado” para Washington y ha destacado su papel a pesar de algunas críticas. “Han actuado así siguiendo nuestra petición”, ha aclarado, aunque ha aseverado que “en este negocio no confía en nadie”.