Escándalo en Brasil luego de que senador admitiera que Bolsonaro buscó convencerlo de dar un golpe de Estado

El senador Marcos do Val, del conservador partido Podemos, aseguró que el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro buscó convencerlo para dar un golpe de Estado, aprovechando su experiencia militar, durante una reunión que mantuvieron con el antiguo diputado Daniel Silveira, ahora detenido.

“Me enfadaba cuando me llamaban bolsonarista. Esperaban que fuera a soltar una bomba. El viernes saldrá en Veja (revista brasileña) el intento de Bolsonaro de convencerme para que pudiera dar un golpe de Estado junto a él”, reveló en la noche de este miércoles en un directo a través de sus redes sociales.

Después de denunciar las supuestas aspiraciones golpistas de Bolsonaro, Do Val utilizó su perfil de Instagram para anunciar que después de cuatro años como senador por el estado de Espíritu Santo dejaba definitivamente la política y regresaría junto a su familia a Estados Unidos para continuar con su carrera.

La declaración de Do Val es la prueba más contundente hasta ahora para respaldar las acusaciones de que Bolsonaro intentó anular el resultado de las elecciones en las que perdió ante Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió el cargo el 1 de enero.

Sin embargo, después dio pie atrás y confirmó que seguirá ocupando su escaño en el Senado. Horas antes había afirmado que las ofensas que ha recibido estaban pesando mucho sobre su familia y que su tiempo y su salud no daban más de sí.

El senador brasileño Marcos do Val habla con los senadores Davi Alcolumbre y Flavio Bolsonaro durante una sesión del Senado en Brasilia, el 2 de febrero de 2023. Foto: Reuters

Por su parte, el primero de los vástagos del expresidente brasileño, el también senador Flavio Bolsonaro, confirmó la existencia de aquella reunión que tuvo lugar en diciembre, pero descartó que aquello de lo que se hablara en ella fuera constitutivo de delito.

“En nuestra legislación, por lo menos, eso no constituye un delito. Aun siendo verdad, porque no sé si lo es, hablar sobre eso no es un crimen. Llevarlo a cabo sí lo sería. Un delito, bajo mi punto de vista, menor”, valoró.

Flavio Bolsonaro, no obstante, sí criticó que Do Val utilizara ese clima de “libertad” y “confianza” que existió en aquella reunión para grabar y “perjudicar” a Silveira. “Eso no está en nuestros principios y no estoy de acuerdo con eso de ninguna manera”, protestó.

Al mismo tiempo, criticó que Do Val cambiara de versiones “de una hora para otra” y le pidió que analice “con calma” toda la situación. Aún así, contó que el senador de Podemos le hizo saber que aquella idea era “cosa” de Silveira y que Bolsonaro no quería tener “nada que ver con eso”.

Mientras tanto, el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizó que sea interrogado, luego que la Policía Federal presentara una solicitud después de que Do Val divulgara en redes sociales “información relevante” para la investigación abierta por los ataques golpistas del 8 de enero. La cita estaba marcada para este mismo jueves.

Una valla publicitaria con una foto del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro cerca de la carretera nacional Transamazónica, en Placas, estado de Pará, el 20 de enero de 2023. Foto: Reuters

El amago de renuncia de Do Val tuvo lugar pocas horas después de que diputados y senadores de las dos cámaras del Congreso de Brasil tomaran posesión de sus cargos. En la Cámara de Diputados, Arthur Lira fue reelegido presidente, confirmando no solo las expectativas, sino logrando también una votación récord, con más del 92% de los votos tras el acuerdo de una quincena de bancadas.

En el Senado, la votación estuvo algo más reñida, pero finalmente Rodrigo Pacheco revalidó su mandato y se impuso al bolsonarista Rogério Marinho, gracias en parte a la presión del Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva, que se impuso así en el primer choque de la legislatura.

Detención de exdiputado

La Policía Federal, en tanto, detuvo este jueves al exdiputado bolsonarista Daniel Silveira por reiterar sus ataques a las instituciones e incumplir su arresto domiciliario y también incautó más de 270.000 reales (49.400 euros) durante un registro en su domicilio, tras una orden judicial decretada por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

De Moraes ordenó la detención del exdiputado por el ultraconservador Partido Laborista Brasileño (PTB) después de que dañara la tobillera electrónica durante su arresto domiciliario y reiterara los ataques contra las instituciones y cuestionara el proceso electoral durante las elecciones que dieron la victoria al actual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, según informó el diario O Globo.

Tras ordenar su detención, el exdiputado brasileño fue arrestado en Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro. Los agentes federales encontraron cerca de 270.000 reales brasileños en su domicilio, por lo que está previsto que se anuncie una investigación para determinar la procedencia de este monto.

Manifestantes, simpatizantes del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro protestan en el techo del edificio del Congreso después de que lo asaltaran, en Brasilia, el 8 de enero de 2023. Foto: AP

Silveira fue detenido por primera vez por orden del juez De Moraes en febrero de 2021, después de que el exdiputado brasileño amenazara a jueces del Supremo y atacara las instituciones judiciales. Un mes después, el magistrado decretó arresto domiciliario en su contra.

El exdiputado fue condenado a ocho años de prisión por amenazas e incitación a la violencia contra los jueces del Supremo Tribunal Federal, aunque fue indultado por el expresidente Jair Bolsonaro y elegido posteriormente miembro de hasta cinco comisiones de la Cámara de Diputados, entre ellas la de Constitución y Justicia (CCJ).