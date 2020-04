Especialista vasco en historia de las enfermedades: “Los políticos no se atreven a tomar medidas radicales”

A sus 69 años, Anton Erkoreka decidió visitar el monte Amboto, ubicado en el País Vasco, antes de que se iniciara el confinamiento por el brote de coronavirus en España. Especialista en historia de las enfermedades y director del Museo Vasco de Historia de la Medicina, Erkoreka cree que el perfil que va tomando la actual pandemia se parece cada vez más a la primera ola de la gripe española, en 1918. En esta entrevista con La Tercera, el experto se refiere a las similitudes entre ambas pandemias y enjuicia el rol de las autoridades políticas al momento de enfrentar esta crisis.

La gripe española fue muy agresiva, causando 40 millones de muertos. A la luz de las actuales cifras, ¿la pandemia del coronavirus podría ser peor?

Mi impresión es que la evolución que está teniendo esta nueva pandemia del Covid-19 se parece mucho a la primera ola de la pandemia de gripe española. En los meses de marzo, abril y mayo de 1918 entre las tropas que luchaban en los frentes de la Primera Guerra Mundial y en sus retaguardias, tanto en Europa como en Estados Unidos, apareció una epidemia de gripe leve, que causó muy pocos muertos entre los soldados. En Madrid, en mayo y junio de 1918, hubo una epidemia de gripe importante que mató a 1,7 por cada 1.000 habitantes, una cifra considerable y muy próxima a la que, globalmente, produjo la anterior pandemia de gripe rusa de 1889-1890, que mató a 2,1 por cada 1.000 habitantes. Precisamente la gravedad de ese episodio fue lo que llevó a un periodista británico a denominarla “gripe española”, lo que ha quedado hasta nuestros días.

¿Y en qué momento se convierte en una amenaza global?

En el verano aquel virus de la gripe dejó de circular en Europa, pero mutó, se hizo extraordinariamente virulento y, a partir del mes de septiembre, apareció brusca y simultáneamente en casi todo el mundo, provocando en tres meses unos 40 millones de muertos, que eran el 2,5% de toda la población mundial. Actuó sobre todo en el hemisferio norte. En el hemisferio sur fue más grave la tercera ola de 1919 y sus tasas de mortalidad variaron mucho de unos países y regiones a otros: En Europa solo mató al 1% de su población mientras que en África lo hizo con el 3% de su población. En este momento, parece que el coronavirus actúa como aquel virus influenza (H1N1) en su primera ola. En mi opinión, muy parecido al episodio de Madrid.

Usted dijo que había tenido la sensación de un ‘déjà vu’, al volver a ver, al inicio de la actual pandemia, manifestaciones masivas, así como dudas de algunas autoridades para cerrar centros educativos y anular eventos deportivos, todo como en 1918. ¿Qué explica que se vuelvan a cometer estos errores?

Nuestros políticos y administradores no aprenden de la historia, no les interesa y en situaciones de alarma sanitaria, como la que estamos viviendo, no consultan a los que tienen la experiencia de anteriores alarmas o se acobardan y no se atreven a tomar medidas radicales.

“Los historiadores de la medicina nos hemos sorprendido porque el método más antiguo para preservarnos de las pandemias es el que está dando los mejores resultados: las cuarentenas”, usted escribió. ¿Por qué España tardó tanto esta vez en decretar la cuarentena total?

Eso hay que preguntárselo a los que gestionan la crisis. Suelen tener miedo de tomar medidas radicales porque piensan que los ciudadanos se van a volver contra ellos. Y los ciudadanos son más razonables e inteligentes de lo que piensan y más cuando se trata de problemas que afectan a su salud. Ahora medio mundo se ha paralizado, pero, y esto hay que subrayarlo, no se ha destruido el tejido industrial ni las infraestructuras. Todo está intacto y cuando pase el peligro, en unos meses, ya reemprenderemos la actividad.

Hoy, cuando se busca desesperadamente una vacuna contra el coronavirus, ¿podrían repetirse los conflictos de interés que usted denunció durante la gripe de 2009?

En la lucha contra el Covid-19 vemos criterios diferentes entre países para hacer frente a esta “guerra”. Los modelos de China, Corea del Sur, Reino Unido y EE.UU. son distintos y veremos cuáles fueron los más apropiados cuando pase todo esto y podamos disponer de la tasa de mortalidad sobre la población total de todos los países.