Mundo

Estados Unidos anuncia que ha matado a otros seis tripulantes de una presunta “narcolancha” en un nuevo ataque en el Caribe

El secretario de Defensa estadounidense apuntó que "nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos" y que "transitaba por una ruta conocida de narcotráfico".

Por 
Europa Press
Imagen archivo.

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, ha anunciado este viernes la muerte de los seis tripulantes de una “narcolancha” que ha vinculado con la organización criminal venezolana Tren de Aragua en un ataque lanzado por las fuerzas estadounidenses esta pasada noche en las aguas del Caribe.

“Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”, ha afirmado Hegseth en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

En su mensaje, el secretario de Defensa anuncia que “seis narcoterroristas varones se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales”, en lo que se trata del primer ataque efectuado bajo la cobertura de la noche desde que EEUU comenzó esta campaña de ataques, ampliamente criticada por ONG por considerar que se trata simple y llanamente de ejecuciones a sospechosos sin debido proceso legal.

Hegseth recuerda que su país designó al Tren de Aragua y a sus integrantes como “terroristas”, término que emplea para confirmar la muerte de todos los ocupantes antes de asegurar que tratará a todos estos “narcoterroristas” como si pertenecieran a la red terrorista internacional Al Qaeda.

“De día o de noche, mapearemos vuestras redes, rastrearemos a vuestra gente, os cazaremos y os mataremos”, ha concluido Hegseth.

