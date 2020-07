Europa toma medidas y teme por España ante alza de casos

Con la imposición de cuarentenas a turistas, el cierre de playas y la obligación de usar mascarillas incluso al aire libre, diversos gobiernos de Europa intentan frenar una segunda ola de Covid-19, que comienza a aislar nuevamente a España, país que ha experimentado una alza de casos en los últimos días. Sin embargo, Madrid asegura que está “en un escenario de control” de la pandemia.

La Región de Madrid anunció nuevas medidas para contener los rebrotes, como el reforzamiento del uso obligatorio de mascarillas desde este jueves. Este elemento de seguridad ya era forzoso en todo el país para los mayores de seis años cuando no podía respetarse la distancia de 1,5 metros, pero todas las regiones, excepto Canarias, decidieron ampliar esta imposición. Asimismo, Madrid limitó a grupos no superiores a 10 personas la asistencia en terrazas y reuniones privadas en espacios interiores y al aire libre, además del cierre de los locales de ocio nocturno a las 1.30. Así lo detalló la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la presentación de medidas de choque para combatir el coronavirus, en el marco del plan “Madrid no se para”.

Además, la Comunidad de Madrid va a contratar y formar a nuevos rastreadores, llegando a la cifra de 360, “lo que duplica la actual”. “La clave es no confinarnos nuevamente”, apuntó Díaz Ayuso. Así, la región va a impulsar una cartilla Covid-19, que será similar a la de vacunación internacional y que tendrá su réplica en la tarjeta sanitaria virtual. Sin embargo, el ministro de Salud español, Salvador Illa, recordó que “ningún organismo internacional” recomienda la cartilla que Madrid quiere implantar de manera experimental.

Estos anuncios llegan después de que el número de contagios creció en España, llevando a Francia o Alemania a desaconsejar los viajes a las regiones más afectadas del país y a Reino Unido a imponer una cuarentena de dos semanas a los pasajeros llegados de la península ibérica. Francia recomendó el viernes a sus ciudadanos evitar desplazarse a Cataluña y Alemania hizo lo mismo este martes con los viajes “no esenciales” a Aragón, Navarra y también Cataluña. Holanda, en tanto, aconsejó los viajes a Barcelona únicamente si es “estrictamente necesario” y pidió a sus ciudadanos que regresen y hagan cuarentena.

El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, criticó la medida de Londres, considerándola “desajustada”, especialmente cuando algunas regiones muy turísticas como los archipiélagos de Canarias y Baleares son “más seguras que Reino Unido”. Pero el premier británico, Boris Johnson, defendió esta decisión ante las “señales de una segunda oleada” del virus en Europa. “Es nuestro deber tomar medidas rápidas y decididas para evitar a los viajeros que extiendan la enfermedad aquí”, insistió. España registró “un aumento del 75% de los casos entre la mitad y el final de la semana pasada, por eso tomamos esas medidas”, justificó Simon Clarke, secretario de Estado de Crecimiento Regional y de Gobierno Local.

Sin embargo, Illa señaló que España -que suma casi 328 mil contagios y más de 28.400 muertos por el virus- está “en un escenario de control” de la pandemia, pese a los 361 brotes activos que se han notificado en distintas partes del país, principalmente Cataluña y Aragón. El ministro puntualizó, en cualquier caso, que el 70% de estos brotes tienen “menos de 10 casos asociados”.

Con todo, el instituto alemán de epidemiología y vigilia sanitaria Robert-Koch (RKI) se mostró alarmado este martes por el aumento de nuevos casos de Covid-19 en los últimos días. Si bien “el número de contagios bajó de manera sustancial” en España, “hay actualmente nuevos focos regionales de infecciones” en Aragón, Cataluña y Navarra, explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, la diplomacia germana recordó que en las islas Baleares las autoridades “han ordenado el cierre de bares y tiendas” en la zona de la playa de Palma de Mallorca “hasta el 15 de septiembre”. La recomendación de no realizar viajes no esenciales emitida por Alemania afecta a Cataluña, por la situación en Barcelona y en la Costa Brava, así como a Aragón y a Navarra.

“Los últimos casos de Covid-19 son fuente de gran preocupación para mí y para todos nosotros en el RKI”, afirmó Lothar Wieler, presidente del instituto Robert-Koch. “Tenemos reglas, como mantener una distancia de al menos 1,50 metros. Si no es posible mantener esta distancia, recomendamos siempre usar mascarillas, poco importa que sea en el interior o el exterior de una habitación”, explicó Wieler, quien dijo que los alemanes se habían vuelto “negligentes” con las medidas sanitarias.

Al igual que Madrid y Alemania, el gobierno de Grecia anunció que el uso de mascarillas será obligatorio en más lugares cerrados que los señalados hasta ahora. Así, además de en supermercados y en el transporte público, deberá llevarse en comercios, bancos, oficinas públicas y ascensores.

Frente a un alza “preocupante” de casos, Bélgica endureció sus medidas especialmente en la provincia de Amberes, donde impuso un toque de queda. Además, a partir de este miércoles, el número de personas que los belgas podrán ver de forma regular dentro de su “burbuja de contactos” se reducirá de 15 a cinco por hogar durante cuatro semanas. Francia, por su parte, decidió mantener un límite de 5.000 personas en los estadios hasta finales de agosto.