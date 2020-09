Fallece Ruth Bader Ginsburg, destacada jueza de la Corte Suprema de EE.UU.

Esta jornada, se ha informado del fallecimiento de la jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg a los 87 años, producto de un avanzado cáncer de páncreas.

La magistrado fue la segunda mujer en ser nominada a la Corte Suprema estadounidense, marcando todo un hito. En su trayectoria profesional destacó por defender la igualdad de género.

“Nuestra nación ha perdido a un jurista de talla histórica”, dijo el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John G. Roberts Jr. en un comunicado. "En la Corte Suprema hemos perdido a una querida colega. Hoy lloramos, pero con la confianza de que las generaciones futuras recordarán a Ruth Bader Ginsburg como la conocimos, una defensora incansable y resuelta de la justicia ".

Su deceso amenaza con desatar una fuerte controversia sobre si su reemplazo lo designará Donald Trump o quien gane la elección presidencial el próximo martes 3 de noviembre. Esto porque Trump ha designado a dos miembros de la Corte Suprema, los jueces Neil M. Gorsuch y Brett M. Kavanaugh, inclinando al tribunal ligeramente hacia el lado más conservador.

Bader incluso inspiró la película On the basis of sex (2018), dirigida por Mimi Leder y fue interpretada por la actriz inglesa Felicity Jones.