SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Fiscalía de Bolivia ordena la detención del hijo mayor de presidente Luis Arce

El mandatario boliviano manifestó que la denuncia presentada por la pareja de su hijo debe investigarse "como con cualquier otro ciudadano".

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Luis Arce Mosqueira

La Fiscalía de Santa Cruz, Bolivia, ordenó la detención Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del presidente boliviano, Luis Arce por violencia familiar.

De acuerdo con el medio boliviano El Deber, la orden de aprehensión se dictó tras una denuncia presentada por su pareja, de nombre Mary por violencia familiar o doméstica.

Róger Mariaca, fiscal general del Estado, instó a Luis Marcelo Arce a presentarse a las autoridades para declarar y aclaró que el Instituto de Investigaciones Forenses ya inició las diligencias investigativas.

El presidente de Bolivia ya se pronunció a través de redes sociales al respecto. “Más allá de mi condición de Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, como ciudadano y como padre que respeta las leyes y normativa vigente en nuestro país, manifiesto enfáticamente que toda denuncia contra mis hijos, quienes son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que correspondan como con cualquier otro ciudadano”, sostuvo.

Más sobre:Luis ArceBoliviaLuis Marcelo Arce

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Reino Unido oficializa reconocimiento del Estado palestino pese a presión de Estados Unidos

Violento incidente en inmediaciones de fiesta en Puchuncaví: funcionario de la PDI utilizó su arma de servicio

Papa León XIV sobre Gaza: “No hay futuro basado en la violencia, en el exilio forzoso, en la venganza”

Investigan muerte de hombre en Valparaíso: amplían detención de carabinero de civil que lo habría abatido

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las siete maravillas del mundo

Lo más leído

1.
La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

2.
Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

3.
Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

4.
Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

5.
“Pasémoslo bien, pero con responsabilidad”: El mensaje del alcalde de Vichuquén días antes de ser detenido por conducir en estado de ebriedad

“Pasémoslo bien, pero con responsabilidad”: El mensaje del alcalde de Vichuquén días antes de ser detenido por conducir en estado de ebriedad

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, domingo 21 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 21 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Lo que tienes que saber: Domingo 21 de septiembre

Lo que tienes que saber: Domingo 21 de septiembre

Violento incidente en inmediaciones de fiesta en Puchuncaví: funcionario de la PDI utilizó su arma de servicio
Chile

Violento incidente en inmediaciones de fiesta en Puchuncaví: funcionario de la PDI utilizó su arma de servicio

Investigan muerte de hombre en Valparaíso: amplían detención de carabinero de civil que lo habría abatido

Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”
Negocios

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”

Gasto público: Es hora de actuar

Klaus Schmidt-Hebbel: “Estoy seguro que Marcel no hubiese cometido los errores de los ministros actuales y del Presidente en el debate con el BC”

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño
Tendencias

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las siete maravillas del mundo

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Segunda victoria en fila: Max Verstappen aprovecha el abandono de Piastri y arrasa en el GP de Azerbaiyán
El Deportivo

Segunda victoria en fila: Max Verstappen aprovecha el abandono de Piastri y arrasa en el GP de Azerbaiyán

Matías Almeyda llena de elogios a Alexis Sánchez: “En este deporte, la ganas marcan una diferencia más que los años”

Alejandro Tabilo se mete entre los cuatro mejores en el Chengdu Open y vuelve al Top 100

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Bullicio y serenidad
Cultura y entretención

Bullicio y serenidad

Monja y poeta: un relato de Jaime Bayly

Pedro Mairal, escritor argentino: “La verdad, no soy optimista, me parece que hay una furia en el aire”

Reino Unido oficializa reconocimiento del Estado palestino pese a presión de Estados Unidos
Mundo

Reino Unido oficializa reconocimiento del Estado palestino pese a presión de Estados Unidos

Papa León XIV sobre Gaza: “No hay futuro basado en la violencia, en el exilio forzoso, en la venganza”

Fiscalía de Bolivia ordena la detención del hijo mayor de presidente Luis Arce

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención