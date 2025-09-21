Fiscalía de Bolivia ordena la detención del hijo mayor de presidente Luis Arce

La Fiscalía de Santa Cruz, Bolivia, ordenó la detención Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del presidente boliviano, Luis Arce por violencia familiar.

De acuerdo con el medio boliviano El Deber, la orden de aprehensión se dictó tras una denuncia presentada por su pareja, de nombre Mary por violencia familiar o doméstica.

Róger Mariaca, fiscal general del Estado, instó a Luis Marcelo Arce a presentarse a las autoridades para declarar y aclaró que el Instituto de Investigaciones Forenses ya inició las diligencias investigativas.

El presidente de Bolivia ya se pronunció a través de redes sociales al respecto. “Más allá de mi condición de Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, como ciudadano y como padre que respeta las leyes y normativa vigente en nuestro país, manifiesto enfáticamente que toda denuncia contra mis hijos, quienes son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que correspondan como con cualquier otro ciudadano”, sostuvo.