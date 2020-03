Fiscalía de Perú pide 12 años de cárcel para Kenji Fujimori

El Ministerio Público también ha pedido doce años para el asesor de Fujimori, Alexei Toledo, y para el también los también ex congresista Guillermo Bocángel, y once años de cárcel para Bienvenido Ramírez, otro ex congresista.