Francia refuerza seguridad tras disturbios por la muerte de un joven a manos de la policía

El gobierno de Francia anunció el miércoles que reforzará la presencia policial en los alrededores de París y de otras grandes ciudades e hizo un llamado a la calma tras los incidentes violentos registrados luego de la muerte de un repartidor de 17 años por disparos de la policía durante un control.

El deceso generó preocupación en todo el mundo y provocó disturbios en varias ciudades. El ministro del Interior, Gerald Darmanin, dijo que los disturbios nocturnos dejaron 31 detenidos, 25 agentes de policía heridos y 40 autos incendiados.

Las tensiones se centraron en Nanterre, un suburbio de París donde, según los abogados, Nael M., de 17 años, murió el martes durante un control de tráfico. El policía sospechoso de dispararle fue arrestado y enfrenta posibles cargos de homicidio involuntario, según la fiscalía de Nanterre.

Los supuestos videos sobre el incidente son “extremadamente impactantes”, dijo Darmanin, que prometió una investigación exhaustiva. Las imágenes muestran a dos agentes asomados a la ventanilla del conductor de un auto amarillo, antes de que el auto se aleje mientras uno de los policías dispara al vidrio. Más tarde se ve el vehículo estrellarse contra un poste cercano.

“Hago un llamado a la calma y a la verdad”, afirmó Darmanin.

Según el ministro, 1.200 policías se desplegaron durante la noche y 2.000 participarán en el operativo del miércoles en al región de París y en las inmediaciones de otras grandes ciudades para “mantener el orden”.

Automóviles quemados tras los disturbios. (AP Photo/Lewis Joly)

El uso letal de armas de fuego es menos habitual en Francia que en Estados Unidos. El deceso del martes desató la ira en Nanterre y en otras ciudades, especialmente en torno a los bloques de viviendas estatales donde muchos residentes luchan contra la pobreza y la discriminación y consideran que los abusos policiales no suelen castigarse.

Un abogado de la familia de Nael, Yassine Bouzrou, dijo a The Associated Press que quieren que se impute al agente por asesinato en lugar de por homicidio involuntario, y quieren que la investigación se pase a otra región porque temen que los investigadores de Nanterre no sean imparciales.

El gobierno celebrará una reunión de seguridad el miércoles por la tarde para discutir nuevas medidas, agregó Darmanin.

La víctima sufrió una herida de bala y falleció en el lugar del incidente, dijo la fiscalía en un comunicado. Un pasajero del auto fue detenido brevemente y puesto en libertad, y la policía estaba buscando a otro pasajero que se dio a la fuga.

Varias personas murieron o resultaron heridas a manos de la policía francesa en los últimos años, lo que generó pedidos de una mayor asunción de responsabilidades. Francia ha registrado también protestas contra la persecución racial y otras injusticias tras la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minnesota en 2020.