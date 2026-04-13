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    Fuerzas Armadas de Irán tildan de “piratería” el anuncio de Estados Unidos sobre el bloqueo al estrecho de Ormuz

    Según señalaron, “las Fuerzas Armadas de Irán consideran como un deber natural y legal el defender los derechos legales del país".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Qué es dónde está y por qué es importante el Estrecho de Ormuz -

    Las Fuerzas Armadas de Irán han tildado este lunes de “piratería” el anuncio de Estados Unidos sobre un bloqueo al estrecho de Ormuz tras el fracaso de las conversaciones mantenidas durante el fin de semana en Pakistán para intentar lograr un acuerdo de paz y han subrayado que la seguridad en los puertos de la región “es para todos, o para nadie”.

    El portavoz del mando Jatam al Anbiya -el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes-, Ebrahim Zolfaqari, ha subrayado que “la imposición por parte del criminal Estados Unidos de restricciones al movimiento de buques en aguas internacionales es un acto ilegal que equivale a piratería”.

    “Las Fuerzas Armadas de Irán declaran de forma clara y firme que la seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el golfo de Omán es para todos, o para nadie”, ha dicho, al tiempo que ha advertido de que “si la seguridad de los puertos de Irán (...) es amenazada, ningún puerto en el golfo Pérsico y el golfo de Omán estará a salvo”.

    Así, ha recalcado que “las Fuerzas Armadas de Irán consideran como un deber natural y legal el defender los derechos legales del país” y ha añadido que “ejercer la soberanía de Irán sobre las aguas territoriales del país es un derecho natural de la nación iraní”, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

    Zolfaqari ha subrayado que “los buques vinculados con el enemigo no tienen y no tendrán derecho a pasar por el estrecho de Ormuz”, mientras que “el resto seguirán recibiendo permiso para hacerlo, algo siempre sometido a las regulaciones de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán”.

    “Dadas las continuadas amenazas por parte del enemigo contra la nación iraní y la seguridad nacional del país, incluso tras el fin de la guerra, la República Islámica de Irán aplicará de forma decidida un mecanismo permanente para controlar el estrecho de Ormuz”, ha reiterado.

    Apenas unas horas antes, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, había lamentado que, pese a que Teherán ha concurrido con “buena fe” a sus negociaciones con Estados Unidos en Pakistán en aras de “poner fin a la guerra”, su país se haya encontrado en ellas con “cambios en las reglas del juego” y “un bloqueo” como el anunciado solo unas horas antes por Washington contra todos los buques que “entren o salgan de puertos iraníes”.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció después de que Washington y Teherán terminaran sin acuerdo sus conversaciones de paz en Islamabad, que la Armada estadounidense impondrá desde este lunes un bloqueo al estrecho de Ormuz y amenazó con interceptar “en aguas internacionales” cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso.

    Este bloqueo, según ha precisado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM), se aplicará “imparcialmente” contra los buques “de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras, incluidos todos los puertos del golfo Arábigo -en referencia al golfo Pérsico- y del golfo de Omán”.

    Las conversaciones tuvieron lugar en Islamabad días después de que Estados Unidos e Irán pactaran un alto el fuego de dos semanas --puesto en duda por los ataques de Israel contra Líbano-- y tenían como objetivo un acuerdo final para el fin de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra territorio iraní.

    Más sobre:IránEstados UnidosOrmuz

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