Gobierno colombiano insiste en su disposición a dialogar tras fracasar su encuentro con jóvenes

El Gobierno de Colombia reiteró este jueves su disposición a dialogar tras una tensa jornada en Cali, donde se ha llevado a cabo un encuentro con jóvenes participantes de las protestas, quienes han abandonado la mesa de diálogo entre insultos a autoridades locales, mientras en las calles se vivían momentos de tensión con el levantamiento de barricadas por parte de las fuerzas de seguridad.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, junto a la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y el ministro del Interior, Daniel Palacios, así como otras autoridades de distintos niveles, estaban convocados este jueves a una mesa de diálogo con 21 portavoces de los jóvenes que participan en las manifestaciones en la ciudad por decimosexto día consecutivo.

No obstante, cuando estaba a punto de dar comienzo la reunión, los jóvenes presuntamente habrían recibido la información de que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) estaba interviniendo para levantar un bloqueo, informa ‘El Tiempo’, algo que según ellos demostraba que no había garantías para negociar.

Ante esta noticia, los jóvenes han increpado a Ospina con insultos como “asesino” y “traidor”, y, entre amenazas, el alcalde ha tenido que ser evacuado por su equipo de seguridad del lugar.

No obstante, según el propio Ospina, la información de la intervención del Esmad no era cierta, ya que “no solo por orden mía expresa no se podía adelantar ningún desalojo, sino por orden del Ministerio del Interior”, mientras que también ha denunciado que a su salida le han arrojado pintura y piedras.

“Jamás utilizaría la fuerza si voy a dialogar”, reiteró Ospina tras el conato de diálogo, aunque se ha mostrado abierto a seguir conversando con los protestantes como “herramienta” para “superar esta crisis”.

Desde el Gobierno nacional también han insistido en su disposición a dialogar, y el ministro del Interior se ha dirigido “a la juventud” para “reiterar que el Gobierno Nacional está con todo el compromiso, no solamente de estar en el Valle del Cauca y Cali, sino de trabajar en ese gran proceso de escuchar a los colombianos y continuar con ellos construyendo el Gran Pacto por la Juventud”.

En este contexto, los ha invitado a “rechazar la violencia, venga de donde venga, a terminar con los bloqueos que ponen en riesgo a los ciudadanos y que vulneran los derechos de todos”, recoge ‘El Espectador’.

Continúan protestas

En otra jornada en la que las calles colombianas han sido escenario de protestas contra el Gobierno, el ministro de Defensa, Diego Molano, ha informado que el Esmad ha trabajado para retirar los bloqueos de la carretera Panamericana en el tramo Buga-Cali, y finalmente han conseguido retirar cinco.

Algo que, sin embargo, ha sido desmentido por los manifestantes que han asegurado que los bloqueos siguen activos.

Molano ha precisado este jueves que existen 80 bloqueos a nivel nacional, y mientras que en el balance de manifestaciones registradas durante la jornada anterior, el miércoles, ha precisado que fueron 130 “manifestaciones pacíficas”.

Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades colombianas han vuelto a notificar protestas, que en el caso de la capital han afectado de nuevo al sistema público de transportes, Transmilenio. También en Bogotá un grupo de personas se ha congregado frente a la sede de la ONU en el país para protestar por la violencia policial.