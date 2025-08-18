SUSCRÍBETE
Mundo

Hamas acepta plan de alto el fuego durante negociaciones en Egipto

En medio de temores de una ocupación total de Gaza por parte del ejército israelí, la agrupación islamista habría aceptado “congelar sus actividades militares” en el enclave.

Bastián Díaz 
Bastián Díaz
Graffitti con bandera palestina en Khan Yunis. Foto: Archivo. Ramadan Abed

De momento, en algo se estaría avanzando en Egipto, donde las negociaciones para terminar la guerra en Gaza se retomaron luego de semanas de quiebre. Un alto cargo de Hamas confirmó a AFP que este lunes el grupo habría aceptado una propuesta de alto el fuego presentada por mediadores egipcios y qataríes.

“Hamas presentó su respuesta a los mediadores y confirmó que el movimiento y las facciones palestinas han aceptado la nueva propuesta de alto el fuego sin solicitar modificaciones”, declaró el funcionario, bajo condición de anonimato, refiriéndose a un plan que incluye, entre otras cosas, un alto el fuego de 60 días.

La propuesta incluye que Hamas “congele sus actividades militares”, además de la liberación de 10 rehenes israelíes y la entrada masiva de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Queda ver cómo avanzan las negociaciones por parte de Israel, que aún no confirma si acepta o no las condiciones planteadas.

Camión con ayuda humanitaria llegando a Jabalia. Foto: Archivo. OMAR AL-QATTAA

Desde EFE aseguraron que Hamas aceptó un plan que incluía “congelar las actividades del ala militar de la resistencia, pero no desarmarla”, según habría indicado a la agencia una fuente de seguridad egipcia, a medida que las negociaciones tienen lugar en El Cairo. Esto, ya que Hamas prevé que en caso de desarmarse, la ocupación israelí reanudara sus ataques contra la Franja de Gaza tras recibir a los prisioneros".

Entre las condiciones aceptadas por Hamas está el plazo de 60 días para entregar a los prisioneros israelíes, la entrada de ayuda humanitaria y médica a Gaza, y un cese completo en la guerra. En esos términos, Hamas aceptó también el despliegue de una “fuerza internacional europea y árabe” que pueda garantizar la aplicación de la tregua. La idea con esto sería evitar “cualquier vacío de seguridad derivado de la congelación de armas de Hamas”.

Además de esa fuerza internacional, Hamas asegura que actualmente hay 5 mil policías palestinos en Egipto, que espera sean desplegados junto para mantener la seguridad en el enclave. El movimiento islamista se habría comprometido así a no administrar Gaza, siempre y cuando el alto el fuego no sea vulnerado por Israel.

Instagram @b.netanyahu

Al conocer esta respuesta por parte de Hamas, el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el grupo islamista “se encuentra bajo una presión atómica”, sobre todo después de que el gobierno de Israel hiciera públicos sus planes de ocupar totalmente el enclave. “Al igual que ustedes, escucho las noticias en los medios de comunicación, y de ellas deduzco una impresión: Hamas se encuentra bajo presión atómica”, indicó el jefe de gobierno en un video.

El domingo Isael ya había marcado parte de sus condiciones, al exigir que Hamas libere de inmediato a todos los secuestrados que tiene en su poder, junto con el desarme de la agrupación. Otra condición era la desmilitarización del enclave, el control israelí del perímetro de este, y la instauración de un gobierno que “conviva en paz con Israel”, ajeno tanto a Hamas como a la Autoridad Palestina.

Ya este lunes desde la parte egipcia del cruce de Rafah, el Primer Ministro palestino, Mohamed Mustafa, de la Autoridad Palestina, indicó que su gobierno está listo para administrar Gaza y asumir el control del enclave. “El gobierno del Estado de Palestina está preparado y es capaz de llevar su responsabilidad hacia los hijos de nuestro pueblo en Gaza, pese a todos los desafíos, con la ayuda de nuestros hermanos y amigos", dijo Mustafa en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty.

Los mediadores árabes, Egipto y Qatar, habían dado señas de apoyar una administración civil y tecnócrata del enclave, pero siempre que opere bajo la supervisión de la Autoridad Palestina. Esta entidad ya gobierna algunos puntos de la Cisjordania ocupada.

Celebraciones cuando Hamas aceptó en 2024 una propuesta de cese el fuego. Foto: Archivo. Reuters TV

Ya como punto de partida a las negociaciones, Egipto y Qatar se habían mostrado opuestos a la ocupación militar de la Franja de Gaza por parte de Israel. En una conferencia con gobernantes de ambos países, pidieron que los esfuerzos se concentraran en la reconstrucción del enclave en cuanto se alcance la tregua.

Desde la presidencia de Egipto, el portavoz Mohamed al Shenawi indicó que tanto su país como Qatar “rechazaron categóricamente la reocupación militar de la Franja y cualquier intento de desplazar a los palestinos de su territorio”. Asimismo, destacaron los esfuerzos como mediadores para “alcanzar un acuerdo que garantice un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, permita la entrada urgente y sin obstáculos de la ayuda humanitaria, y la liberación de rehenes y prisioneros”.

En tanto, desde las iniciativas internacionales, el jurista norteamericano Richard Falk, que fue relator de la ONU sobre DD.HH. en territorios palestinos, propuso en Estambul el envío de una “fuerza armada protectora” que fuera legitimada por las Naciones Unidas a Gaza. Con esta propuesta, Falk se suma a la iniciativa del Presidente francés, Emmanuel Macron, que propuso algo similar la semana pasada, aunque sin entrar en mayores detalles.

Falk hizo esta propuesta en tanto presidente del “Tribunal de Gaza”, una iniciativa internacional creada en noviembre pasado en Londres por un centenar de expertos, entre los que se encuentran los profesores israelíes Ilan Pappe y Avi Shlaim, la escritora canadiense Naomi Klein, el pakistaní Tariq Ali y el político británico Jeremy Corbin.

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge "Tuto" Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Periodista de la Casa Blanca bromea con el traje de Zelensky aludiendo a "bochornosa" primera cita con Trump

Periodista de la Casa Blanca bromea con el traje de Zelensky aludiendo a “bochornosa” primera cita con Trump

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Tribunal decreta prisión preventiva para "Gordo Alex" por secuestro con homicidio de Ronald Ojeda

UDI pedirá a Contraloría investigar cita de Boric con presidentes oficialistas por parlamentarias: apuntan a eventual intervencionismo

Superintendencia de Educación Superior anuncia que Universidad Sek concluyó con éxito plan de recuperación comprometido

Gobierno queda a un paso de concretar el primer contrato para un proyecto de litio en el marco de su política nacional

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Qué esperan los expertos para la economía chilena tras el crecimiento del PIB en el segundo trimestre

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

La hazaña de Catalina Lorca: a cuatro días de su bronce en los Juegos Mundiales de China, suma otra medalla en Asunción

Manuel Pellegrini mastica un pálido empate ante el Elche en el estreno de su sexta temporada con Betis

Abrupto final en Cincinnati: Jannik Sinner se retira tras solo cinco juegos y Carlos Alcaraz se queda con el título

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Un viaje psicodélico en IA: mira el video de El Glitch de Carmen Ruiz

Una clase de amor en la nueva canción de Javier Barría

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas

Hamas acepta plan de alto el fuego durante negociaciones en Egipto

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Zelensky llega a la Casa Blanca para encuentro con Trump por guerra de Rusia en Ucrania

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?