Hamas asegura que está cumpliendo sus compromisos con la entrega de los cuerpos de rehenes a Israel

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha asegurado este miércoles que sigue cumpliendo con sus compromisos en la entrega a Israel de los cadáveres de secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, tras los retrasos en el proceso y las dudas sobre la identidad de uno de los cuerpos trasladado el martes a Israel.

“El movimiento continúa aplicando la entrega acordada de cuerpos de soldados israelíes retenidos por las Brigadas Ezeldín al Qasam -brazo armado de Hamas-, como parte de su compromiso con el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza”, ha dicho el portavoz del grupo, Hazem Qasem.

Asimismo, ha denunciado que “la ocupación ha cometido una clara violación del alto el fuego al asesinar a civiles en Shujaia y Rafá”, en referencia a la muerte de al menos cinco palestinos a manos de las tropas israelíes durante la jornada del martes, según ha informado el diario palestino ‘Filastin’.

“Pedimos a los mediadores -Qatar, Egipto y Estados Unidos- que hagan que la ocupación cumpla con sus compromisos bajo el acuerdo”, ha zanjado, en referencia al pacto alcanzado la semana pasada para aplicar la primera fase de una propuesta presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la Franja de Gaza.

El comunicado ha sido publicado horas después de que las autoridades israelíes confirmaran la identidad de tres de los cuatro cadáveres entregados el martes por Hamás, en medio de informaciones que apuntan a que el cuarto no corresponderían a uno de los rehenes y que podría ser el de un palestino muerto por la ofensiva de Israel en Gaza.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha pedido “borrar de la faz de la tierra” a Hamas por sus incumplimientos en la entrega de los cadáveres de los rehenes, después de que se agotara el plazo para ello.

“Basta de humillación. Poco después de abrir las puertas a cientos de camiones, Hamas volvió rápidamente a sus métodos habituales: mentir, calumniar y maltratar a familias y cadáveres. El terror nazi solo entiende de fuerza y la única manera de resolver los problemas con ellos es borrarlos de la faz de la tierra”, ha afirmado en su cuenta en la red social X.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. En este periodo, Hamás liberó a los 20 rehenes vivos y entregó los restos de ocho de los 28 fallecidos. No obstante, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

Con todo, se han producido críticas por la demora de la entrega de los cuerpos, así como por las limitaciones impuestas por las autoridades israelíes a los camiones humanitarios, después de que hayan decidido que solo permitirán el ingreso de la mitad de lo acordado hasta que Hamás cumpla con la entrega de los cadáveres restantes de los capturados durante los citados ataques.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques del 7-O que ha dejado hasta la fecha más de 67.900 muertos y 170.000 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.