SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Hamas dice anteponer los “intereses nacionales” tras aceptar una propuesta de alto el fuego para Gaza

Un jefe del servicio de Información del Gobierno de Egipto ha confirmado que el texto ya se encuentra en manos de Israel. “La pelota está ahora en el tejado de Israel”, señaló.

Por 
Europa Press
Palestinos en el centro de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH) en Netzarim buscan recibir alimentos. Foto: MSF MSF

Taher al Nunu, líder del Movimiento de Resistencia Islámica, ha asegurado este martes que el grupo armado palestino ha “antepuesto los intereses nacionales” tras aceptar una propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza, donde han muerto ya más de 62.000 palestinos en el marco de la ofensiva desatada en octubre de 2023 por el Ejército israelí.

“Al aceptar la propuesta, (...) hemos antepuesto el interés nacional”, ha indicado en un comunicado en el que ha señalado que existen garantías por parte de Estados Unidos, las cuales han sido “aceptadas”, según ha recogido el diario ‘Filastin’, afín al grupo.

“Esperamos que esta propuesta lleve a poner fin a la guerra”, ha afirmado, al tiempo que ha el objetivo es lograr una mayor protección de los civiles en Gaza y “aliviar el sufrimiento humanitaria al que se enfrenta la población como resultado de la continuada ocupación militar israelí”.

En este sentido, ha asegurado que la propuesta será puesta en marcha una vez reciba el visto bueno de la otra parte. Además, ha confirmado que Egipto y Qatar -que figuran como países mediadores- han preparado la propuesta basándose en una anterior.

Por su parte, un jefe del servicio de Información del Gobierno de Egipto ha confirmado que el texto ya se encuentra en manos de Israel después de que las facciones palestinas aceptaran la propuesta. “La pelota está ahora en el tejado de Israel”, ha afirmado.

Así, ha aventurado que una posible tregua de 60 días podría mejorar la situación interna en Israel y allanar el camino para un acuerdo “integral” que favorezca finalmente el cese definitivo de los ataques.

Más sobre:Guerra Medio OrienteGazaHamasIsraelTregua

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Mar de Drake

De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

Famosos en las papeletas: Pablo Herrera logra entrar por RN y Marlén Olivarí se queda con cupo parlamentario de Evópoli

Timonel UDI Guillermo Ramírez no competirá por la reelección en el distrito 11 y apuesta por bastión de la izquierda

Diputado José Carlos Meza es víctima de encerrona en Huechuraba

Marcos Barraza desplaza a Valentina Miranda y es inscrito como candidato del PC para el distrito 8

Lo más leído

1.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

2.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

3.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

4.
Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

5.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Mar de Drake
Chile

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Mar de Drake

De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

Famosos en las papeletas: Pablo Herrera logra entrar por RN y Marlén Olivarí se queda con cupo parlamentario de Evópoli

Las cuatro acciones del Ipsa cuya rentabilidad supera el 50% en 2025
Negocios

Las cuatro acciones del Ipsa cuya rentabilidad supera el 50% en 2025

Programa económico: Jara reformula ingreso vital de $750 mil y pone énfasis en la inversión, pero mantiene negociación ramal

PIB sube sobre lo esperado en el segundo trimestre por fuerte alza de la inversión y se consolidan expectativas en torno a 2,5% para 2025

Apple Arcade lanza 4 nuevos juegos
Tendencias

Apple Arcade lanza 4 nuevos juegos

¿Adiós al iPhone 11? Estos son los modelos que no podrán actualizarse a iOS 26

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon

Carlo Ancelotti piensa en el retorno de un goleador histórico de Brasil para medirse a Chile por las Eliminatorias
El Deportivo

Carlo Ancelotti piensa en el retorno de un goleador histórico de Brasil para medirse a Chile por las Eliminatorias

¿Peligra el Monumental para el Superclásico? El duro informe de Cristián Garay sobre el duelo entre Colo Colo y la UC

“Trabajamos todo el año para esto”: Los Diablos Junior se quedan con el bronce en Asunción

4 películas recomendadas para ver en Sanfic
Finde

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Congreso celebra los 50 años de Terra Incógnita con concierto y vinilo de edición especial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

George Harris no olvida su fracaso y arremete contra el Festival de Viña: “Quedaron muy mal por permitir un ataque xenofóbico”
Cultura y entretención

George Harris no olvida su fracaso y arremete contra el Festival de Viña: “Quedaron muy mal por permitir un ataque xenofóbico”

Ben Stiller se margina de la dirección de la tercera temporada de Severance

Un viaje psicodélico en IA: mira el video de El Glitch de Carmen Ruiz

Hamas dice anteponer los “intereses nacionales” tras aceptar una propuesta de alto el fuego para Gaza
Mundo

Hamas dice anteponer los “intereses nacionales” tras aceptar una propuesta de alto el fuego para Gaza

Las posiciones de los candidatos a la presidencia boliviana frente a Chile

Zelensky califica de “buena” y “constructiva” las reunión con Trump

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?