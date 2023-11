Hospital de Gaza atacado informa muertes de recién nacidos, mientras que Israel y Hamas combaten cerca

Tropas israelíes y militantes de Hamas libraron intensas batallas callejeras el domingo alrededor del hospital más grande de la Franja de Gaza, dejando al centro médico con suministros insuficientes para las miles de personas refugiadas allí, mientras un corte de energía causó la muerte de dos recién nacidos, aseguraron los médicos en el lugar.

Los médicos relataron una situación cada vez más desesperada en los hospitales del norte de Gaza, incluido el más grande, el Hospital Al-Shifa, donde dijeron que decenas de cadáveres han quedado al aire libre y en descomposición, y cerca de 40 bebés prematuros carecen de las incubadoras que necesitan.

Ahmed Mokhallalati, cirujano del hospital, dijo que las incubadoras en el edificio del hospital de mujeres de Al-Shifa cerraron debido a un corte de energía y que el edificio fue alcanzado varias veces. Los bebés fueron trasladados a camas cerca de un aire acondicionado que se puso en modo calentador para que pudieran mantenerse calientes. “Sabemos que esto es muy arriesgado... y esperamos perder más de ellos día a día”, dijo Mokhallalati.

Israel afirma que no está atacando hospitales y que permite un paso seguro fuera de ellos, acusando a Hamas de usar a civiles como escudos humanos, incluso en instalaciones de salud. Israel ha instado durante semanas a la población a evacuar el norte de Gaza y dice que Hamas ha impedido que la gente salga. Las Naciones Unidas sostienen que no hay un lugar seguro en el enclave, condenando las evacuaciones forzadas.

Estados Unidos, la Unión Europea y los países vecinos árabes han instado a Israel a aceptar una pausa humanitaria en los combates para permitir la entrada de ayuda a Gaza y aliviar las condiciones cada vez peores en las instalaciones médicas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que Israel estaba actuando con cuidado con los hospitales. “No hay ninguna razón por la que no podamos sacar a los pacientes de allí”, afirmó Netanyahu en el programa “State of the Union” de CNN. Aseguró que las fuerzas israelíes estaban ayudando a la gente a trasladarse hacia el sur “creando corredores seguros”.

Un portavoz del Ejército israelí dijo que confiaría en los habitantes de Gaza o en organizaciones de ayuda internacionales para trasladar físicamente a los pacientes a una zona más segura.

Escombros en la ciudad de Rafah.

La administración de Joe Biden también expresó su preocupación por el empeoramiento de la situación en Al-Shifa.

“No queremos ver tiroteos en un hospital, no queremos ver pacientes inocentes que están enfermos o heridos resultando heridos o muertos en el fuego cruzado”, dijo Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el mismo programa de CNN.

Israel dice que no aceptará una pausa en los combates hasta que algunos o todos los aproximadamente 239 rehenes retenidos por Hamas y otros militantes en Gaza desde el 7 de octubre sean liberados. Israel dice que Hamas es responsable del deterioro de la situación en Gaza porque utiliza sitios civiles, como hospitales, para actividades militantes, una acusación que Hamas niega.

Un portavoz de Hamas dijo el domingo que Israel estaba bombardeando Al-Shifa y lo acusó de matar a civiles en su interior. “El objetivo es desplazar a los ciudadanos hacia el sur con fines políticos, tratando de confundir a los ciudadanos matando a los heridos, a los enfermos y al personal médico”, afirmó.

El Hospital Al-Shifa en Ciudad de Gaza, se ha convertido en un punto focal de los esfuerzos militares israelíes allí. Israel afirma que hay un centro de comando de Hamas allí con búnkeres subterráneos, una afirmación que Hamas ha negado. Un alto funcionario israelí dijo que podría haber rehenes bajo el hospital, complicando la capacidad militar para operar allí.

Cientos de miles de personas que permanecen en el norte están luchando por obtener suministros esenciales para su supervivencia, dijo la ONU el sábado. Muchos se habían apresurado a los hospitales creyendo que eran lugares más seguros, antes de huir nuevamente en los últimos días debido a explosiones y disparos.

El domingo, el Ejército israelí publicó lo que dijo que era una conversación del sábado por la noche entre un alto funcionario militar y un gerente del Hospital Al-Shifa, en la que el funcionario militar explicaba el corredor seguro para que peatones y vehículos evacuaran el hospital.

Cuerpos a la salida del hospital Al-Shifa en Ciudad de Gaza.

Pero los médicos en Al-Shifa dijeron que no había una manera factible de evacuar a los pacientes heridos y que salir del este del hospital, como Israel indicó, aún era inseguro. Un tanque de agua en la parte superior del hospital fue destruido durante la noche, dejando a las personas preocupadas por el agotamiento de las reservas de agua. Unos 60 pacientes entre los cientos que aún permanecen en Al-Shifa se encuentran en la unidad de cuidados intensivos.

Decenas de cadáveres se están descomponiendo al aire libre en el hospital, lo que representa un peligro para la salud de las personas que permanecen allí, según los médicos.

“Estamos esperando saber el próximo paso de los israelíes”, dijo Mokhallalati, el cirujano. “No sabemos exactamente lo que quieren”.

Mientras hablaba, se oía de fondo el sonido de disparos y explosiones.

Un niño siendo llevado al hospital de Khan Younis.

El Ejército israelí ha dicho que tomará todas las precauciones posibles para proteger a civiles en los hospitales de Gaza y hará “lo que sea necesario” contra miembros de Hamas en y alrededor de las instalaciones médicas.

Cuando se le preguntó si ha llevado a cabo algún ataque aéreo en el Hospital Al-Shifa, el Ejército israelí dijo que estaba “en medio de un intenso combate en curso contra Hamas en las inmediaciones del área en cuestión”.

Ha dicho que ha estado en contacto regular con funcionarios de las instalaciones para permitir la evacuación de las personas que se encuentran dentro, incluso desde el lado este del hospital.

El Ejército israelí señaló el domingo que también hay pasajes seguros para evacuar desde otros hospitales en el norte, a pie y en ambulancia.

Un portavoz militar israelí dijo el domingo que estaban trabajando para obtener el equipo de hospitales israelíes necesario para trasladar a bebés y otros pacientes desde hospitales en el norte de Gaza a áreas más seguras en el enclave. Dijo que se confiaría en gazatíes u organizaciones de ayuda internacionales para trasladar físicamente a los pacientes a un área más segura.

“Haremos todo lo que podamos para ayudarles, incluso aunque no estemos seguros del estado de nuestros bebés tomados como rehenes en Gaza”, dijo el portavoz militar israelí. “Estamos haciendo todo lo posible para evitar que se haga daño a estos hospitales, incluso a expensas de atacar a operativos de Hamas”.

El Ejército israelí dijo el domingo que volvería a abrir una ruta para que los civiles se dirigieran hacia el sur. Casi 200,000 residentes de Gaza han huido del norte desde el jueves, según el Ejército israelí.

En Al-Shifa, los médicos también fueron incapaces de moverse entre los edificios del hospital sin arriesgarse a quedar atrapados en un tiroteo. Un ingeniero de mantenimiento del hospital recibió un disparo mientras caminaba dentro del hospital, mientras que otra persona recibió un disparo mientras estaba junto a una ventana del hospital el día anterior, según el personal médico que permaneció allí.

Personal médico tratando de rescatar a un bebé herido en el Hospital Indonesio de Ciudad de Gaza. Foto: Reuters

Intensas ráfagas de disparos y explosiones la mañana del domingo alrededor de Al-Shifa dejaron al personal allí a veces incapaz de ver hacia afuera. “El área estaba llena de humo, literalmente no puedes ver más de 10 metros frente a tus ojos”, dijo Mokhallalati, el cirujano.

“Queremos que alguien nos dé la garantía de que pueden evacuar a los pacientes, porque tenemos alrededor de 600 pacientes hospitalizados”, dijo Mohammed Obeid, un cirujano de Médicos Sin Fronteras en Al-Shifa.

La Media Luna Roja Palestina, que opera el Hospital Al-Quds en el norte de Gaza, dijo el domingo que la instalación ya no estaba operativa debido a la falta de combustible y un corte de energía. El hospital albergaba aproximadamente a 14.000 personas y el sábado, la Media Luna Roja Palestina dijo que los tanques israelíes estaban a 20 metros.

Los hospitales se han visto obligados a cerrar servicios, después de que Israel prohibiera la entrada de combustible a la franja durante la guerra. Israel dice que Hamas tiene combustible que puede suministrar a hospitales y otras organizaciones civiles, pero opta por utilizar sus reservas con fines militantes. Hamas también robaría cualquier combustible nuevo importado al enclave, ya que necesita combustible para seguir ventilando cientos de kilómetros de túneles subterráneos utilizados por sus combatientes, dicen funcionarios israelíes.

Un portavoz de Hamas negó que se hubiera apoderado del combustible en la Franja y que estuviera impidiendo que llegara a los hospitales.

Ghassan Abu Sitta, cirujano del Hospital Al-Ahli, también en el norte de Gaza, dijo que el personal médico se había quedado sin sangre. “Nuestros heridos están (muriendo) después de la cirugía porque no podemos hacerles transfusiones”, dijo Sitta en X, la plataforma antes conocida como Twitter.

“No puede haber justificación para actos de guerra en instalaciones de salud, dejándolos sin electricidad, alimentos o agua, y disparando contra pacientes y civiles que intentan huir”, dijo el sábado el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Martin Griffiths.

Los hospitales tienen una protección especial bajo el derecho internacional en tiempos de guerra. Las instalaciones médicas pierden esas protecciones si son utilizadas por combatientes. Sin embargo, cualquier ataque a un objetivo militar en un hospital aún debe evaluarse bajo la ley en comparación con el daño probable a los pacientes y otros civiles allí, dijeron expertos legales. Eso se aplica tanto a Israel como a Hamas, indicaron.

Personas descansan cerca de un camión que transporta ayuda humanitaria a los palestinos, en una carretera desértica de camino al paso fronterizo de Rafah para entrar en Gaza, en El Cairo, Egipto, el 12 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

“Los objetivos militares deben equilibrarse con el daño incidental esperado”, dijo Emanuela-Chiara Gillard, investigadora principal en el Instituto de Ética, Derecho y Conflicto Armado de la Universidad de Oxford. “Si hay cientos de heridos en un hospital, sería muy difícil justificar un ataque a un hospital, incluso si ha perdido la protección especial, desde una perspectiva de proporcionalidad”.

Más de 11.000 personas han muerto en Gaza, la mayoría mujeres y niños, según cifras publicadas el viernes por las autoridades sanitarias en el enclave dirigido por Hamas. Desde entonces, dijeron, no han podido recopilar las cifras, que no distinguen entre civiles y militantes.

La salida de extranjeros y palestinos heridos de la Franja de Gaza a través del cruce fronterizo de Rafah con Egipto se reanudó nuevamente el domingo después de una suspensión de casi dos días por preocupaciones sobre los evacuados médicos, dijeron funcionarios egipcios.