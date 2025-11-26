Incendio afecta varios edificios en Hong Kong: reportan al menos cuatro fallecidos

Un voraz incendio se registró este miércoles en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el norte de Hong Kong, en China, donde las llamas consumieron tres edificios residenciales. De momento, se reportó la muerte de cuatro personas producto de la tragedia.

Según consignó el medio DW, la policía local habría informado que aún hay personas atrapadas al interior de las infraestructuras.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para controlar las llamas, las que han dejado una densa columna de humo en la ciudad.

Según fuentes del medio antes citado, el incendio se habría originado en el andamiaje exterior de uno de los edificios, y rápidamente se habría propagado hacia el interior de las residencias.

A raíz de la agresividad de las llamas, parte de la infraestructura de uno de los edificios se habría derrumbado.

En cuanto a los fallecidos, se trata de tres residentes y un bombero.