Incendios en España: varios focos siguen sin controlar y autoridades locales piden mayor respaldo de militares

La situación se ha vuelto complicada tanto por el alto número de focos existentes como por las condiciones meteorológicas.

Por 
Europa Press

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, admitió que este sábado volverá a ser un día complicado para hacer frente a los incendios por el número de focos existentes, pero también por las condiciones meteorológicas e insistió en la necesidad de más medios materiales y al menos 200 militares.

Explicó que esta demanda ya se le planteó el gobierno central tras realizarse más temprano la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, presidida por Pedro Sánchez.

El titular del Ejecutivo gallego precisó que son doce los fuegos activos, diez en la provincia de Ourense; uno en la de Pontevedra, en Agolada, y otro en Muxía (A Coruña).

Agregó que ya han sido controlados tres incendios y se han estabilizado otros tres, como el de Toques, en A Coruña, además de dar por extinguido el de Seixalbo, en Ourense, del que dijo que en principio parece que fue causado por la circulación de un tren.

Intencionalidad

“Todos los días se están produciendo muchos incendios, ayer 39 fuegos nuevos de los que los servicios de extinción pudieron apagar 29”, afirmó, y añadió que muchos de ellos apuntan a que son provocados.

Señaló que el humo derivado de los incendios ha hecho que las bases de Ourense estén inoperativas para que los medios aéreos puedan operar lo que no podrán hacer hasta que se reduzca la incidencia del mismo.

Rueda agradeció los aviones desplazados desde Francia pero precisó que ya se han retirado tras estar operativos una mañana y una tarde en insistió en la necesidad de más ayuda.

Sobre la situación de los incendios dijo que los más preocupantes están ahora en las zonas de O Ribeiro y Larouco, donde se están decretando confinamientos. Por ello indicó que se necesitan más efectivos militares, además de mayores medios materiales.

“Pedimos que se incorporen más soldados, todos los que sean posible y no menos de 200”, recalcó.

En tanto el ministro de Transporte de España, Óscar Puente, respondió al presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, que este sábado volvió a insistir en la necesidad de desplegar al ejército en la lucha contra los incendios, y aseguró que lo que reclama ya se está haciendo.

“Todo esto que pide ya se está haciendo. Pero a él le da igual”, dijo Puente en su cuenta de X, en respuesta directa al mensaje publicado previamente por el líder del PP.

El ministro acompañó el mensaje con varias fotos en el que se muestra que seguían incrementándose los aportes del Ejército de Tierra.

