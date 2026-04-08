Irak celebra el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y prevé que “contribuirá a reducir las tensiones” regionales

Un hombre ondea una bandera nacional de Irán en la plaza Enghelab en Teherán, Irán, el 4 de marzo de 2026. Foto: Xinhua

Irak ha celebrado este miércoles el alto el fuego pactado entre Irán y Estados Unidos horas antes, destacando que “contribuirá a reducir las tensiones, aumentar las posibilidades de desescalada y consolidar la seguridad y la estabilidad en la región”.

“El Ministerio de Exteriores de la República de Irak celebra el anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán”, ha afirmado la diplomacia iraquí en un comunicado en el que ha puesto en valor “este avance que contribuirá a reducir las tensiones, aumentar las posibilidades de desescalada y consolidar la seguridad y la estabilidad en la región”.

Sin embargo, ha subrayado “la importancia de un compromiso total con el alto el fuego y de abstenerse de cualquier práctica o escalada que pueda reavivar la tensión en la región”.

En esta línea, mostrando su apoyo “a todos los esfuerzos regionales e internacionales que contribuyan a contener las crisis y promover el diálogo y la diplomacia”, la cartera iraquí ha instado a aprovechar “este paso positivo mediante el establecimiento de vías de diálogo serias y sostenibles que aborden las causas profundas de las disputas”.

“El Ministerio reafirma el compromiso de la República de Irak de continuar con su enfoque diplomático equilibrado y su papel en el apoyo a los esfuerzos encaminados a lograr la paz y la seguridad regionales e internacionales”, reza el comunicado en el que Bagdad ha expresado su deseo de que “se establezca una nueva fase basada en el fin de la guerra, el respeto a la soberanía de los Estados, la buena vecindad y la no injerencia en los asuntos internos”.

Este pronunciamiento de la diplomacia iraquí ha llegado tras un día de bastante actividad en el país, donde al menos cinco personas han muerto este martes a causa de un proyectil que ha impactado en la provincia de Basora, en el sur de Irak, tras lo que decenas de manifestantes han irrumpido en el consulado de Kuwait en la ciudad homónima.

A este evento, además, cabe sumar la liberación de la periodista Shelly Kittleson, secuestrada hace una semana en Bagdad por la milicia iraquí proiraní Kataib Hezbolá, así como el anuncio de la suspensión de sus operaciones en el territorio iraquí y en Oriente Próximo durante dos semanas, tras el alto el fuego por el mismo intervalo de tiempo acordado entre Estados Unidos e Irán.

Por su parte, el presidente de las autoridades semiautónomas del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani, se ha sumado a las muestras de apoyo al acuerdo de alto el fuego.

“Este hecho representa un paso importante hacia una desescalada, la protección de los civiles y la restauración de un diálogo constructivo”, ha indicado.

“Valoramos los esfuerzos de todas las partes que contribuyeron a facilitar este alto el fuego”, ha recalcado en un mensaje en redes sociales, donde ha mostrado su deseo de que “todas las partes mantengan este compromiso de buena fe y trabajen hacia una paz duradera que promueva la estabilidad, la seguridad y la prosperidad en toda la región”.