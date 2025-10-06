SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Irán descarta retomar “en estos momentos” las negociaciones con los países europeos sobre su programa nuclear

“Si determinamos que la diplomacia puede ser fructífera, no dudaremos en usarla”, apuntó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.

Por 
Europa Press
Imagen archivo.

El Gobierno de Irán ha descartado este lunes la posibilidad de retomar “en estos momentos” las negociaciones sobre su programa nuclear con los países del E3 -Francia, Reino Unido y Alemania- después de que impulsaran la reimposición de sanciones de Naciones Unidas retiradas a raíz del acuerdo de 2015.

“En estos momentos no hay un plan para unas negociaciones. Nuestro foco está en revisar los impactos y consecuencias de las acciones de los tres países europeos y Estados Unidos”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha reseñado que “la diplomacia en modo de consultas continúa”.

Así, ha criticado nuevamente las acciones “irresponsables y destructivas” del E3 y ha reiterado que hicieron un mal uso del mecanismo de resolución de disputas del acuerdo de 2015 para imponer las demandas formuladas por Estados Unidos, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

“Las condiciones de los países europeos eran ilógicas y, pese a ello, decidimos interactuar con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA)”, ha defendido, al tiempo que ha insistido en que Teherán “cree que el camino de la diplomacia nunca está cerrado”.

“Si determinamos que la diplomacia puede ser fructífera, no dudaremos en usarla”, ha argumentado Baqaei, quien ha hecho hincapié en que “los tres países europeos han demostrado que la diplomacia con ellos no es productiva” y los ha acusado de “revivir resoluciones ya agotadas”.

Las autoridades iraníes han sostenido que los esfuerzos para reactivar las sanciones de Naciones Unidas suspendidas a raíz del acuerdo de 2015 -dañado por la decisión de Estados Unidos de retirarse unilateralmente del mismo en 2018- son “nulos” y ha insistido en que “no pueden alterar la realidad legal”, una postura respaldada por países como Rusia o China, que han dicho que el recurso al ‘snapback’ amenaza con elevar las tensiones sobre el programa nuclear de Irán.

El mecanismo conocido como ‘snapback’ está en vigor desde este 28 de septiembre tras ser aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en medio de las tensiones y las advertencias de Teherán sobre la posible suspensión del acuerdo alcanzado en septiembre con el OIEA para reiniciar la cooperación, suspendida tras la ofensiva militar lanzada en junio por Israel contra el país centroasiático, a la que posteriormente se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares.

Más sobre:IránPrograma nuclearsanciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El escándalo que complica a Milei: candidato libertario renuncia tras haber sido acusado de recibir dinero de un empresario acusado de narcotráfico

Vientos y tornados en Chile: el fenómeno con siglos de historia que vuelve a poner a prueba la prevención

Aumenta la tensión en Chicago y Portland tras orden de Trump de enviar tropas a esas ciudades

Cómo el crimen organizado penetró en el sistema financiero de Brasil y la mirada de la banca en Chile

Data centers registran nula producción en el primer semestre, pero se anticipan 34 desarrollos futuros

Retiros de fondos de AFP de extranjeros más que se triplican en dos años, en medio de aumento de tutoriales en redes sociales

Lo más leído

1.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

2.
Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

3.
Temblor hoy, domingo 5 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 5 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

5.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Servicios

Temblor hoy, lunes 6 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 6 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Vientos y tornados en Chile: el fenómeno con siglos de historia que vuelve a poner a prueba la prevención
Chile

Vientos y tornados en Chile: el fenómeno con siglos de historia que vuelve a poner a prueba la prevención

El desafío del SLEP Santiago Centro: 56% de los colegios públicos que administrará desde enero tiene más de 100 años

Debate La Tercera-UNAB: candidatos del distrito 7 (Valparaíso Costa) muestran sus cartas

Cómo el crimen organizado penetró en el sistema financiero de Brasil y la mirada de la banca en Chile
Negocios

Cómo el crimen organizado penetró en el sistema financiero de Brasil y la mirada de la banca en Chile

Data centers registran nula producción en el primer semestre, pero se anticipan 34 desarrollos futuros

Retiros de fondos de AFP de extranjeros más que se triplican en dos años, en medio de aumento de tutoriales en redes sociales

3 recomendaciones para entrenar a cualquier edad de un fisicoculturista de 100 años que sigue activo
Tendencias

3 recomendaciones para entrenar a cualquier edad de un fisicoculturista de 100 años que sigue activo

Revive el “concierto” de Daft Punk en Fortnite

Por qué no recordamos cuando éramos bebés, esto dice la ciencia

Cruces confirmados: revisa cómo quedó el cuadro completo de los octavos de final del Mundial Sub 20
El Deportivo

Cruces confirmados: revisa cómo quedó el cuadro completo de los octavos de final del Mundial Sub 20

Los puntos fair play le permiten a Colombia clasificar a octavos del Mundial Sub 20 como líder de grupo

“Actuación desastrosa”: escándalo en Brasil por penal contra Gonzalo Tapia en el clásico entre Sao Paulo y Palmeiras

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Louis Tomlinson lanza single y promete regreso a Sudamérica: “Quiero volver a ese caos, en el mejor de los sentidos”
Cultura y entretención

Louis Tomlinson lanza single y promete regreso a Sudamérica: “Quiero volver a ese caos, en el mejor de los sentidos”

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

El escándalo que complica a Milei: candidato libertario renuncia tras haber sido acusado de recibir dinero de un empresario acusado de narcotráfico
Mundo

El escándalo que complica a Milei: candidato libertario renuncia tras haber sido acusado de recibir dinero de un empresario acusado de narcotráfico

Aumenta la tensión en Chicago y Portland tras orden de Trump de enviar tropas a esas ciudades

Irán descarta retomar “en estos momentos” las negociaciones con los países europeos sobre su programa nuclear

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia