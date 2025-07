Irán niega haber planteado a EEUU una reunión después de que Trump dijera que Teherán “quiere hablar”

El Gobierno de Irán ha negado este martes haber presentado una petición a Estados Unidos para celebrar una reunión de cara a reiniciar las negociaciones sobre su programa nuclear, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que Teherán “quiere hablar” sobre el tema.

“No se ha planteado por nuestra parte ninguna petición de reunión a Estados Unidos”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr, horas después de que el mandatario del país norteamericano asegurara que “hay programada” una reunión.

Asimismo, Trump ha recalcado que el Gobierno de Irán “quiere una reunión”. “Quieren trabajar sobre algo. Ahora son muy diferentes, respecto a hace dos semanas”, en referencia al conflicto desatado por la ofensiva israelí contra Irán, al que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes.

El inquilino de la Casa Blanca ha expresado además su deseo de que haya un acuerdo diplomático y que el conflicto no se abra de nuevo. “Espero no tener que hacer eso. No puedo imaginarme queriendo eso. No puedo imaginarme que sea lo que ellos quieren”, ha zanjado.

El conflicto estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó una ofensiva militar contra el país centroasiático -que respondió lanzando cientos de misiles y drones contra territorio israelí-, a la que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares de Irán -las de Fordo, Natanz e Isfahán-, si bien desde el 24 de junio hay un alto el fuego en vigor.

Israel afirmó que el objetivo de su ofensiva era hacer frente a un supuesto programa de armamento nuclear por parte de Teherán, en unos ataques lanzados apenas dos días antes de una nueva reunión programada entre Irán y Estados Unidos, que iba a ser la sexta, para intentar alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní, después de que Trump anunciara en 2018, durante su primer mandato, la retirada unilateral de Washington del histórico pacto alcanzado en 2015, que incluía numerosas inspecciones y limitaciones al programa de Teherán.