BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Israel amenaza con intervenir “con fuerza” en Líbano si Hezbolá no se desarma “antes de finales de año”

    El ministro de Defensa de Israel indicó que las tropas israelíes tomarán esta decisión para proteger a los residentes del norte de Israel.

    Por 
    Europa Press
    Foto: ataque israelí en el Líbano, el 5 de mayo de 2024.

    El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha advertido este miércoles de que las tropas israelíes intervendrán “con fuerza” en territorio libanés si el partido-milicia chií Hezbolá no se desarma “antes de finales de año”.

    “No creo que Hezbolá se vaya a desarmar voluntariamente. Estados Unidos ha exigido al grupo a hacerlo antes de fin de año, pero no veo que esto vaya a suceder”, ha indicado ante la comisión de Exteriores y Defensa del Parlamento israelí.

    Katz ha indicado así que las tropas israelíes tomarán esta decisión para proteger a los residentes del norte de Israel, si bien ha asegurado que la situación tanto militar como civil de Hezbolá “es peor que antes” gracias a las operaciones del Ejército sobre el terreno.

    Las tensiones entre las partes han aumentado en los últimos días tras la muerte del ‘número dos’ de la formación y líder de su brazo militar, Haizam Alí Tabatabai, en un bombardeo perpetrado el domingo por el Ejército israelí contra la capital de Líbano, Beirut.

    Hezbolá ya advirtió a Israel el lunes de una posible respuesta por parte del grupo a la muerte de Tabatabai. “Creen que este asesinato supondrá un golpe a la estructura y la cúpula de la resistencia, pero han olvidado que tenemos líderes valientes que pueden rellenar cualquier vacío en puestos de liderazgo”, señaló el jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbolá, Alí Daamush.

    El ataque israelí fue perpetrado contra el barrio de Haret Hreik, en el sur de la capital, y dejó cinco muertos, entre ellos Tabatabai, quien está considerado la mano derecha del actual secretario general de la organización, Naim Qasem.

    Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

    El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

    Más sobre:IsraelLíbanoHezbolá

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vodanovic critica propuesta de recorte fiscal de Kast ad portas del debate presidencial

    Alejandra Krauss y gesto de Frei con Kast: “Si viaja a la China comunista, a lo mejor adopta definiciones distintas”

    Cómo Jacob Elordi se transformó en el monstruo de Frankenstein

    Felipe Parra se suma a la parrilla y debutará en el Festival del Huaso de Olmué

    Caso Bruma: Juzgado de Garantía de Coronel fija formalización de tres tripulantes del Cobra para mayo de 2026

    Los Jaivas interpretarán su obra maestra Alturas de Machu Picchu de manera íntegra en su show del Estadio Nacional

    Lo más leído

    1.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    2.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    3.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    4.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    5.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Anuncian frío y precipitaciones para Santiago: en qué comunas habrá lluvia

    Servicios

    Rating del martes 25 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 25 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    Comienza la preventa de entradas para el Festival de Viña 2026: estos son los precios

    Comienza la preventa de entradas para el Festival de Viña 2026: estos son los precios

    Vodanovic critica propuesta de recorte fiscal de Kast ad portas del debate presidencial
    Chile

    Vodanovic critica propuesta de recorte fiscal de Kast ad portas del debate presidencial

    Alejandra Krauss y gesto de Frei con Kast: “Si viaja a la China comunista, a lo mejor adopta definiciones distintas”

    Rating del martes 25 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Renovación de viviendas: Aquí tu Remodelación alista apertura de tiendas en malls y proyecta ventas por $125 mil millones
    Negocios

    Renovación de viviendas: Aquí tu Remodelación alista apertura de tiendas en malls y proyecta ventas por $125 mil millones

    La FNE archiva denuncia de diputados republicanos por la venta del 10% de Quebrada Blanca de Enami a Codelco

    Ciadi da por finalizado oficialmente el arbitraje entre Wom y el Estado chileno por 5G

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido
    Tendencias

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Dirigentes de Uruguay abordan el futuro de Marcelo Bielsa en la Celeste: “No podemos funcionar por lo que dice Twitter”
    El Deportivo

    Dirigentes de Uruguay abordan el futuro de Marcelo Bielsa en la Celeste: “No podemos funcionar por lo que dice Twitter”

    Las provocativas declaraciones del arquero del Chelsea contra Lamine Yamal que indignan al Barcelona

    “Su físico ha dicho basta”: el Sevilla sufre la baja de Gabriel Suazo para el derbi contra el Betis de Manuel Pellegrini

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Cómo Jacob Elordi se transformó en el monstruo de Frankenstein
    Cultura y entretención

    Cómo Jacob Elordi se transformó en el monstruo de Frankenstein

    Felipe Parra se suma a la parrilla y debutará en el Festival del Huaso de Olmué

    Los Jaivas interpretarán su obra maestra Alturas de Machu Picchu de manera íntegra en su show del Estadio Nacional

    Israel amenaza con intervenir “con fuerza” en Líbano si Hezbolá no se desarma “antes de finales de año”
    Mundo

    Israel amenaza con intervenir “con fuerza” en Líbano si Hezbolá no se desarma “antes de finales de año”

    Rusia descarta cualquier “concesión” en la propuesta presentada por Estados Unidos para un acuerdo de paz en Ucrania

    Número de muertos por violento incendio en Hong Kong sube a 13

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile