SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Israel anuncia el cierre de la última ruta operativa para acceder a la zona norte del enclave

La calle Al Rashid estará cerrada al tráfico desde el sector sur de la Franja de Gaza a partir de las 12.00 horas”, ha dicho el portavoz en árabe del Ejército de Israel.

Por 
Europa Press
Palestinos desplazados huyen con sus pertenencias desde el norte de la Franja de Gaza hacia el sur, el 9 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles el cierre de la última ruta que estaba operativa para que palestinos en el sur de la Franja de Gaza pudieran acceder a la zona norte del enclave, en medio de la intensificación de su ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza con el objetivo declarado de tomar el control de la localidad.

“La calle Al Rashid estará cerrada al tráfico desde el sector sur de la Franja de Gaza a partir de las 12.00 horas”, ha dicho el portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichai Adrai, en un mensaje en su cuenta en la red social X, donde ha especificado que “el movimiento hacia el sur será permitido para los que no pudieran evacuar la ciudad de Gaza”.

Así, ha manifestado que “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permiten en esta etapa el libre movimiento hacia el sur, sin inspecciones”, en medio de las denuncias internacionales sobre las órdenes de evacuación a la población y la falta de seguridad en estos procesos, considerados por Naciones Unidas y diversas ONG como un desplazamiento forzoso de palestinos en Gaza.

Israel desató la semana pasada una ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza tras días de intensos bombardeos que destruyeron decenas de torres residenciales y otras infraestructuras y provocaron la huida de cientos de miles de personas hacia otras zonas del sur de la Franja que carecen de las condiciones adecuadas para la vida, según Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 66.100 palestinos muertos y más de 168.300 heridos, según las autoridades gazatíes, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.

Más sobre:Guerra Medio OrienteGazaIsrael

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Una veintena de lesionados deja accidente de tránsito de bus que iba de Santiago a Cañete

Dos mujeres en riesgo vital tras ser atropelladas al cruzar por un paso no habilitado en la autopista General Velázquez

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Quién es Tilly Norwood, la primera actriz hecha por IA

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

4.
Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

5.
La riqueza media de los hogares chilenos supera los $ 30 millones ¿Cuánto es su ingreso y cuál es su principal activo?

La riqueza media de los hogares chilenos supera los $ 30 millones ¿Cuánto es su ingreso y cuál es su principal activo?

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

Temblor hoy, miércoles 1 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 1 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

Una veintena de lesionados deja accidente de tránsito de bus que iba de Santiago a Cañete
Chile

Una veintena de lesionados deja accidente de tránsito de bus que iba de Santiago a Cañete

Dos mujeres en riesgo vital tras ser atropelladas al cruzar por un paso no habilitado en la autopista General Velázquez

Temblor hoy, miércoles 1 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Presupuesto de la Nación 2026: gasto público sube 1,7% y monto llega a US$90 mil millones
Negocios

Presupuesto de la Nación 2026: gasto público sube 1,7% y monto llega a US$90 mil millones

Presupuesto 2026 tendrá acotada alza del gasto público y Grau dice que expansión fiscal del gobierno estará en torno a 2%

Remate de rentas vitalicias: el mecanismo que empieza a ganar terreno entre nuevos pensionados tras reforma previsional

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga
Tendencias

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Quién es Tilly Norwood, la primera actriz hecha por IA

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Así quedó la tabla del Grupo A del Mundial Sub 20 tras la caída de la Roja ante Japón
El Deportivo

Así quedó la tabla del Grupo A del Mundial Sub 20 tras la caída de la Roja ante Japón

Paraguay y Corea del Sur no se hacen daño en Valparaíso y dejan abierto su grupo en el Mundial Sub 20

Nicolás Córdova destaca a la Roja Sub 20 pese a la derrota ante Japón: “El equipo estuvo a la altura”

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”
Cultura y entretención

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs

El tiempo en las bastillas: Fernando Ubiergo celebrará 50 años de canciones en su mayor gira nacional

La Flotilla rumbo a Gaza alerta del acercamiento de varios buques tras entrar en “zona de riesgo”
Mundo

La Flotilla rumbo a Gaza alerta del acercamiento de varios buques tras entrar en “zona de riesgo”

Israel anuncia el cierre de la última ruta operativa para acceder a la zona norte del enclave

Detienen a “Pequeño J”, narcotraficante peruano sindicado como autor intelectual de triple homicidio de adolescentes argentinas

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel
Paula

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos