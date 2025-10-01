Israel anuncia el cierre de la última ruta operativa para acceder a la zona norte del enclave

Palestinos desplazados huyen con sus pertenencias desde el norte de la Franja de Gaza hacia el sur, el 9 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles el cierre de la última ruta que estaba operativa para que palestinos en el sur de la Franja de Gaza pudieran acceder a la zona norte del enclave, en medio de la intensificación de su ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza con el objetivo declarado de tomar el control de la localidad.

“La calle Al Rashid estará cerrada al tráfico desde el sector sur de la Franja de Gaza a partir de las 12.00 horas”, ha dicho el portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichai Adrai, en un mensaje en su cuenta en la red social X, donde ha especificado que “el movimiento hacia el sur será permitido para los que no pudieran evacuar la ciudad de Gaza”.

Así, ha manifestado que “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permiten en esta etapa el libre movimiento hacia el sur, sin inspecciones”, en medio de las denuncias internacionales sobre las órdenes de evacuación a la población y la falta de seguridad en estos procesos, considerados por Naciones Unidas y diversas ONG como un desplazamiento forzoso de palestinos en Gaza.

Israel desató la semana pasada una ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza tras días de intensos bombardeos que destruyeron decenas de torres residenciales y otras infraestructuras y provocaron la huida de cientos de miles de personas hacia otras zonas del sur de la Franja que carecen de las condiciones adecuadas para la vida, según Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 66.100 palestinos muertos y más de 168.300 heridos, según las autoridades gazatíes, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.