    Israel anuncia un nuevo despliegue de tropas en el sur de Líbano en plena campaña de bombardeos en el país

    “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están trabajando para crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte a través de ataques extensos contra infraestructura de Hezbolá", señalaron desde Israel.

    Europa Press
    Ataque israelí en Beirut, Líbano. Foto: Courtney Bonneau

    El Ejército de Israel ha desplegado este martes tropas en puntos del sur de Líbano, en una nueva incursión en el marco de los bombardeos desatados contra el país que deja ya más de 50 muertos en respuesta al disparo de proyectiles desde Líbano por parte del partido-milicia chií Hezbolá tras el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en la campaña de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

    Así, ha afirmado en un comunicado que “en paralelo con la operación ‘León Rugiente’ -lanzada contra Irán durante la jornada del sábado-, fuerzas de la 91º División están operando en el sur de Líbano, posicionadas en múltiples puntos de la zona como parte de un refuerzo de la postura de defensa avanzada”.

    “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están trabajando para crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte a través de ataques extensos contra infraestructura de Hezbolá, con el objetivo de evitar amenazas y evitar intentos de infiltración en el Estado de Israel”, ha señalado.

    “Hezbolá eligió sumarse a la campaña y actuar en nombre de Irán y asumirá las consecuencias de sus acciones”, ha señalado. “Las FDI no permitirán que se cause daño a los ciudadanos del Estado de Israel y seguirán actuando a través de todas las vías para protegerlos”, ha zanjado.

    Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha confirmado que tanto él como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han “autorizado” al Ejército para “avanzar y hacerse con el control de posiciones estratégicas adicionales en Líbano para evitar ataques contra las comunidades israelíes en la frontera”.

    “Las FDI siguen operando con fuerza contra objetivos de Hezbolá en Líbano. La organización terrorista está pagando, y seguirá pagando, un alto precio por disparar contra Israel”, ha subrayado Katz, quien ha argumentado que esta nueva incursión busca “evitar la posibilidad de disparos directos contra comunidades israelíes”, “defendiendo desde allí a las comunidades fronterizas”. “Prometimos seguridad a las comunidades de Galilea, y es lo que daremos”, ha apostillado.

    La orden llega un día después de que el jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, anunciara que las FDI habían lanzado “una campaña ofensiva” contra Hezbolá. “Necesitamos prepararnos para varios días de combate, muchos”, sostuvo, tras lo que el propio Katz destacó que el líder de Hezbolá, Naim Qasem, “es ahora un objetivo marcado para su eliminación”.

    Qasem sustituyó al histórico jefe de Hezbolá, Hasán Nasralá, tras su muerte en un bombardeo perpetrado el 27 de septiembre de 2024 contra Beirut, en el marco de la ofensiva israelí contra Líbano, lanzada después de que el grupo iniciara el disparo de proyectiles y abriera un nuevo frente a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

    Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

    El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

