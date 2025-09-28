Israel celebra sanciones a Irán por programa nuclear: “Es un avance en respuesta a las continuas violaciones”

Este sábado, la ONU reestableció una serie de sanciones contra Irán por su programa nuclear.

Después de que fracasaran las negociaciones, Irán deberá cumplir medidas, tales como, permitir el embargo de armas, el congelamiento de activos y de las actividades bancarias de las empresas.

Ante esto, el ministro de Asunto Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, celebró la reimposición de las sanciones y las categorizó como “un avance importante”.

Sa’ar publicó en sus redes sociales que “partir de hoy, las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán regresan de manera oficial. Este es un avance importante en respuesta a las continuas violaciones de Irán, especialmente en lo que respecta a su programa nuclear militar”.

Sumó que “el objetivo es claro: prevenir una Irán con armas nucleares. El mundo debe usar todas las herramientas disponibles para lograr este objetivo".

Por su lado, de acuerdo a DW, Rusia y China se niegan a aplicar estas sanciones, puesto que las consideran ilegales.