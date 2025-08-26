Israel defiende el ataque contra hospital en Gaza ante la presencia de una cámara colocada por Hamas

Palestinos son vistos cerca de un sitio de un ataque aéreo israelí, en la Ciudad de Gaza, el 27 de junio de 2025. Foto: Xinhua.

El Ejército de Israel ha defendido este martes el ataque contra el hospital Nasser, ubicado en el sur de la Franja de Gaza, ante la presencia de una cámara colocada en el complejo hospitalario que era supuestamente utilizada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) para vigilar los movimientos de sus tropas.

Según las primeras investigaciones del ataque presentadas este martes por el comandante del Mando Sur, Yaniv Asor, al jefe del Ejército, Eyal Zamir, las tropas de la Brigada Golani, que operaban en la zona de Jan Yunis, actuaron en el hospital Nasser para eliminar la citada “amenaza”.

El Ejército israelí ha asegurado que las conclusiones de su informe están “respaldadas por el uso militar documentado de hospitales” por parte de las milicias palestinas, así como por “información de Inteligencia que confirma” que el complejo era utilizado por Hamas “para llevar a cabo actividades terroristas”.

Asimismo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han apuntado a que al menos seis de las personas fallecidas en el hospital Nasser eran “terroristas”, incluyendo una que participó en los ataques del 7 de octubre de 2023.

El jefe del Ejército, que ha acusado a las milicias palestinas de “explotar cínicamente sitios sensibles e infraestructura civil” para sus propósitos terroristas, ha ordenado investigar más a fondo el proceso de autorización previo al ataque, así como la toma de decisiones sobre el terreno.

El Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado a Hamas, ha informado de que un primer ataque impactó sobre el cuarto piso del complejo hospitalario. Posteriormente, coincidiendo con la llegada de las ambulancias, se habría registrado el segundo impacto.

El Ejército israelí defendió en un primer momento que “de ninguna manera” atacaba a periodistas de forma deliberada tras un ataque que, según las autoridades gazatíes, dejó al menos 20 víctimas, entre ellas trabajadores sanitarios y periodistas.