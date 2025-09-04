SUSCRÍBETE
Israel dice controlar ya el 40% de la ciudad de Gaza tras intensificar operaciones en la zona

El ejército israelí también ha confirmado que los reservistas se han empezado a unir a las maniobras en el enclave.

Europa Press
El Ejército israelí ha afirmado este jueves que controla ya el 40% de la ciudad de Gaza en medio de una ampliación de sus operaciones militares para ocupar por completo la zona, considerada por Israel como un bastión político y militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

“Las operaciones continuarán expandiéndose e intensificándose en los próximos días. Hamas se enfrentará a las fuerzas israelíes en la ciudad de Gaza con toda su fuerza. Aumentaremos la presión sobre Hamas hasta derrotarlo”, ha advertido el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, en declaraciones a la prensa.

También ha confirmado que los reservistas se han empezado a unir a las maniobras en el enclave después de que las autoridades israelíes hayan empezado a llamar a filas a cerca de 60.000 como parte de su plan para ocupar la ciudad de Gaza.

Por otro lado, el Ejército israelí ha publicado este jueves una nueva fotografía en la que se puede ver al portavoz del ala militar de Hamas, Abú Obeida; junto a Mohamed Deif, el jefe de las Brigadas Ezzeldín al Qassam; al comandante de la Brigada Jan Yunis, Rafa Salamé; y al jefe de Inteligencia Mohamed Odé, “el único que sigue con vida” de todos ellos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han publicado también nuevas imágenes que muestran el ataque aéreo en el que murió Abú Obeida. “Perseguiremos a todos los miembros de Hamás, dondequiera que estén”, ha resaltado Defrin.

Esto se produce después de que esta semana el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adraee, haya instado a todos los residentes de Gaza a trasladarse hacia el sur de la Franja ante la inminente expansión de los combates.

