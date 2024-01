Israel difunde plan “post Hamas” para Gaza: gobierno palestino, control de Tel Aviv

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, hizo público este jueves su plan para las próximas fases de la guerra en Gaza, incluyendo, también, el futuro que se busca para el enclave tras el supuesto fin del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

Gallant explicó que el objetivo es que los palestinos gobiernen la franja, que haya un control israelí sobre ella, y que en el enclave no haya civiles hebreos.

En el documento facilitado por la oficina de prensa del Gobierno israelí se señala que “Hamas no gobernará Gaza, Israel no gobernará a los civiles de Gaza. (…) Los organismos palestinos estarán a cargo con la condición de que no habrá acciones hostiles”, según el reporte del diario español La Vanguardia.

Ello se traduce en varias fases operativas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que se esperan emprender en las próximas semanas y que tienen como finalidad llegar a poder plantear ese escenario “post Hamas”.

Prioridades de Israel

El secretario de Estado en la cartera de Defensa dijo que las prioridades de Israel son el regreso de los rehenes, el desmantelamiento de la capacidad militar y de gobierno de Hamas y la eliminación de las amenazas militares del enclave a largo plazo.

Por ello Gallant anticipó que continuarán las operaciones militares en el norte, el centro y el sur del enclave palestino. Aunque es en el sur de Gaza en donde el ministro de Defensa pone más énfasis, ya que “los esfuerzos operativos se centran en eliminar el liderazgo de Hamas” y “continuarán durante el tiempo que se considere necesario”, detalla.

Los líderes de Hamas siguen sin ser localizados casi tres meses después de iniciarse la guerra. Y se les cree, precisamente, en el sur de Gaza.

El plan esbozado incide en que “no habrá presencia civil israelí en Gaza una vez que se hayan logrado los objetivos de la guerra”

Gallant señala que “Israel se reservará su libertad operativa de acción en la franja de Gaza” de forma que se tomarán aquellas “medidas necesarias para garantizar que Gaza no suponga una amenaza para Israel”.